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黎真主党领导人：以色列将因引爆黎通信设备而受到惩罚

2024年09月20日05:08 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特9月19日电（记者程帅朋 谢昊）黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉19日发表电视讲话说，以色列将因引爆黎巴嫩通信设备造成大量人员伤亡而受到“严酷清算和公正惩罚”。

纳斯鲁拉说，以色列17日和18日毫无顾忌地同时引爆黎巴嫩大量传呼和对讲设备，许多起爆炸发生在医院、药店和市场等平民聚集场所。“这一行动违背了所有的规则、红线和法律……这是对黎巴嫩国家、人民、抵抗运动、主权和安全的重大侵略，可以称之为战争罪或宣战。”

纳斯鲁拉表示，真主党不会被此次打击击倒，以色列将受到“严酷清算和公正惩罚”。在以色列停止对加沙地带的“侵略”前，真主党不会停止战斗。

纳斯鲁拉说，真主党已成立多个安全和技术调查委员会，正在对发生爆炸的通信设备的采购、生产、运输和分发等流程进行调查，研究所有可能性。

纳斯鲁拉讲话时，疑似以色列战机飞过黎巴嫩首都贝鲁特上空制造音爆，致使贝鲁特出现数声巨响。

黎巴嫩公共卫生部长菲拉斯·阿卜亚德19日在新闻发布会上说，17日和18日发生在黎巴嫩的通信设备爆炸事件已造成37人死亡、2931人受伤。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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