新华社北京9月19日电 美国政府17日延长对日本钢铁巨头日本制铁公司收购美国钢铁公司的审查期，实际上把总统最终决策推迟至今年11月大选投票日之后。

3月5日，选民在美国弗吉尼亚州彼得斯堡的投票点参与投票。美国2024年总统选举当日迎来所谓“超级星期二”党内初选，十几个州和美国领地的选民当天为竞选人投票。初选是美国总统选举的第一阶段。今年美国大选投票日为11月5日。新华社发（温斯特德·巴恩斯摄）

政府改弦更张

日铁去年12月宣布计划斥资2万亿日元（约合149亿美元）收购美钢，但收购方案遭美国钢铁工人联合会及美国民主、共和两党强烈反对。本月早些时候有消息称，总统约瑟夫·拜登有意以“国家安全”为由阻止这笔收购。

不愿公开姓名的知情人士17日向多家媒体披露，拜登原本准备宣布阻止日铁收购美钢，但在收购案流产可能导致的经济、政治后果引发忧虑和反对后，美方立场似乎回撤，转而同意日铁重新申请就收购计划接受国家安全审查。

日铁原计划今年9月前完成对美钢收购。美钢4月召集临时股东大会通过日铁收购案后，美国政府审查成为收购成败的关键。美财政部长珍妮特·耶伦主持的外国投资委员会负责就收购案做国家安全审查。

据美国《华盛顿邮报》和路透社报道，审查原定本月23日前结束，届时外国投资委员会需向拜登呈交是否批准收购建议，但拜登政府17日允许日铁重新提交国家安全审查申请，意味着审查期重新起算、即延长90天，总统最终决策将在11月5日总统选举投票日后作出。

白宫发言人萨洛妮·夏尔马17日称，政府“不存在所谓的拖延”，因为拜登只有在收到外国投资委员会正式建议后才能拒绝涉及外国企业的交易。

收购案获喘息

《华盛顿邮报》称，审查期延长将为代表日铁和美钢的律师提供更多时间，找到缓解拜登政府安全忧虑的方法。路透社称，这为两家企业提供了“一线希望”。

外国投资委员会8月31日致信日铁和美钢，指出收购存在严重国家安全问题，可能导致美国钢产品减产，并伤害关键交通、建筑和农业项目所用钢产品供应。

日铁和美钢均反对此结论。日铁向委员会回复一封百页长信，承诺向美钢老化高炉投资27亿美元，并重申绝不会把产能和就业岗位转移出美国。美钢则警告，一旦收购遇阻，可能关停设在宾夕法尼亚州的工厂设施。

收购可能夭折的消息曝出后，美国商会等商业组织联合声援两家公司，对交易受政治压力影响表达担忧。投资人、地方官员和部分工会成员也反对拜登政府阻止收购。

美国智库外交关系协会网站刊文指出，拜登政府一直寻求提升与美国盟友的经济关系，却反对美日企业合并，这让人们质疑华盛顿对盟友的承诺以及对外国投资的开放程度。

政治烫手山芋

不过，美国钢铁工人联合会对这笔收购的反对立场不太可能动摇。该工会组织领导层17日再次呼吁拜登政府阻止收购。按《华盛顿邮报》说法，美国钢铁工人联合会主要担心，日铁今后可能放弃美钢设在宾夕法尼亚州匹兹堡的工会成员工厂，转而优先考虑启用后者在美国南部的非工会成员工厂。

路透社称，美钢总部位于宾夕法尼亚州，让收购案成为政治烫手山芋。宾夕法尼亚州是今年总统选举七大摇摆州之一，按法新社说法，甚至可能是决定选举结果的最关键一州。

民主、共和两党总统候选人卡玛拉·哈里斯和唐纳德·特朗普为争取美国钢铁工人联合会成员、特别是宾夕法尼亚州选民支持，都表示反对收购案。

分析人士指出，在大选背景下，美国政府出于迎合选民需要而阻挠收购计划。这再次印证，在美国政客的词典里，没有什么市场规则，也没有什么同盟伙伴，有的只是“选举优先”。（海洋）

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