新华社布鲁塞尔9月18日电 综述｜抵制“双输的保护主义”，欢迎“双赢的绿色竞争”——欧洲各界反对欧委会对中国电动汽车加征关税

新华社记者

近期，中欧双方就电动汽车反补贴案进行密集磋商。然而，欧盟委员会不仅继续执意裁决高额反补贴税率，还拒绝了中方业界提出的一揽子解决方案，未展现出解决问题的政治意愿。对此，欧洲政商学界人士忧心忡忡，呼吁欧委会响应各方呼声，倾听各界诉求，通过对话磋商妥善解决中欧经贸分歧。

刚刚结束对中国访问的西班牙首相佩德罗·桑切斯重申，西班牙坚定支持自由贸易，呼吁在世贸组织多边框架内进行对话寻求解决方案。他说：“我们要发展经贸关系，避免贸易战，因为这对全球都没有好处。”桑切斯认为，欧盟应重新审慎考虑对中国电动车加征关税的决定，欧中之间共同点远大于分歧，应继续加强合作。

德国政府发言人斯特芬·黑贝施特赖特对西班牙首相的表态表示认同，称“这是我们共同的方向”。德国总理朔尔茨也多次对欧盟决定表示强烈反对，呼吁欧盟放弃征收额外关税的计划。他说，德国不会对外国公司关闭市场，因为不希望本国公司在国外市场受到同样对待。

德国联邦数字化和交通部长福尔克·维辛此前警告，贸易战将反噬欧洲和德国企业。提高竞争力应通过更加开放的市场，而不是通过贸易战和割裂市场。

汽车制造业是匈牙利经济的支柱和关键领域。匈牙利总理欧尔班日前表示，过去几个月，他会见的该行业所有大型企业负责人都反对欧盟对中国电动汽车加征关税。

瑞典同样质疑欧盟立场。瑞典首相克里斯特松此前表示，欧盟加征关税是破坏全球贸易的“坏主意”，对于德国和瑞典等工业化国家来说，一场“更广泛的贸易战”不是出路。

英国和挪威不是欧盟成员国，他们明确表示不会盲目跟随欧盟对中国电动汽车加征关税。英国商业和贸易大臣乔纳森·雷诺兹表示，英国不会效仿欧盟对从中国进口的电动汽车征收高额关税。挪威是目前欧洲新能源车销售占比最高的国家之一。挪威首相斯特勒表示，任何国家都不应该征收此类关税，加征关税最终只会两败俱伤。他强调，挪威不想给本国消费者增加负担，消费者有权购买自己心仪的汽车。

呼吁欧盟取消加征关税、反对贸易战的呼声在欧洲学界和商界也引发广泛共鸣。克罗地亚政治分析家姆拉登·普莱舍表示，欧盟对中国电动汽车加征关税的做法引发不满。许多人认为，这是欧盟走向对中国发起贸易战的一步，最终将损害欧洲经济。

英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯直言：“没有人想看到贸易战，我们不希望看到任何针锋相对、以牙还牙的行为。我们需要的是开放的市场和自由公平的贸易。”

匈牙利萨佐德韦格基金会政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦表示，过去40年来，欧洲从与中国的投资和贸易合作中获益匪浅。维护欧洲消费者和企业利益的最好办法是通过协商保护自由贸易，而不是卷入一场贸易战。他说，欧盟正在推动绿色转型，但以目前的电动化转型节奏，这一目标无法实现。欧洲汽车制造商根本无法提供足够数量的电动汽车来实现这一目标，因此还需要包括中国制造商在内的其他制造商的支持。

匈牙利国家行政大学约翰·卢卡奇研究所研究员埃斯泰豪伊·维克托认为，避免贸易战符合欧中双方的根本利益。他说，从欧盟和中国的角度来看，贸易对双方都至关重要，贸易战将从根本上损害经济以及双方之间的信任。

联合国前副秘书长、联合国环境署前执行主任埃里克·索尔海姆接受新华社记者采访时表示，欧盟对中国电动汽车加征关税的决定是错误的。“中国实现了过去十年所有欧盟领导人所呼吁的快速向绿色交通转型。”他认为，欧洲应为在电动汽车市场领先的中国车企“铺上红毯”，邀请这些企业到欧洲投资，为欧洲市场带来一场“双赢的绿色竞争”，而保护主义是双输的。

荷兰电动汽车新闻网站EVXL创始人哈耶·克斯特洛说，虽然欧盟试图通过设置贸易壁垒将中国汽车排除在外，但西方知名汽车制造商正日益加强与中国市场的联系。这凸显了合作与创新对快速发展的电动汽车行业的重要性。欧洲与中国的合作不仅有利于参与企业，而且能加速电动汽车在全球范围内普及，推动全球汽车产业向更加可持续的未来迈进。

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