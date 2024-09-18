新华社德国杜塞尔多夫9月17日电 综述｜德国工商界期待共筑对华合作“共赢链”

新华社记者李函林

第二届中国国际供应链促进博览会德国推介会近日在德国杜塞尔多夫举办。与会德国工商界人士纷纷表达心愿，希望深耕中国市场、共享中国机遇、共筑互利共赢的全球产业链供应链体系。

“今年，我们将在第二届链博会的智能汽车链展区亮相，期待通过展会进一步促进行业交流与合作，推动智能化与可持续供应链的转型与创新。”德国博世集团的中国区总裁徐大全说。

通过一系列对接洽谈、新品展示、项目签约和产品推介活动，德企不仅扩大了“朋友圈”，还建立了更加稳定、更具韧性的产业链和供应链，为企业在华发展提供更多机遇。

欧洲最大软件公司思爱普全球高级副总裁柯曼（外文名：克拉斯·诺伊曼）说：“在这个高度融合的世界，敏捷、智慧的供应链变得至关重要。思爱普期待利用嵌入商业AI的企业管理解决方案，帮助客户进一步发展。”

近年来，新冠疫情、地缘冲突、自然灾害等突发事件冲击全球供应链现象频发。维护全球产业链供应链的韧性和稳定，已成为推动世界经济持续发展的重要保障。受访德企代表指出，中国不仅为全球提供广阔市场机遇和合作空间，也在全球供应链领域彰显“稳定锚”的责任与担当。

“中国是全球供应链中的重要组成部分，如今‘中国制造’已成为高质量的象征。中国的供应链体系不仅完备，还具备高度的敏捷性和灵活性。”杜塞尔多夫工商会主席安德烈亚斯·施米茨说，中国的产业链供应链基础稳固，其韧性和完整性为德企深化在中国发展增添了强大信心。

德国鞋业巨头戴希曼的企业传播负责人克里斯蒂安·欣克尔告诉记者，戴希曼在全球34个国家拥有超过4700家门店，其中大部分鞋类产品都由中国生产。公司与中国的25个长期合作伙伴保持紧密联系，确保能够为客户提供高质量的产品和品牌。

“比如中欧班列，对中德供应链的稳定发挥了重要作用，我们很多生产所需材料都是通过中欧班列运送至德国。”欣克尔说，中德之间的紧密供应链合作对我们这样的公司来说至关重要，未来期待中德供应链的安全稳定、互利互惠。

在很多德企看来，得益于中国坚定不移维护产业链供应链的稳定畅通，中国始终是它们进行全球布局的优先选择。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼说，过去一些零部件可能需要从德国或欧洲其他地区进口，如今德企将供应链和产业链向中国转移，形成了“在中国，为中国”和“在中国，为世界”的生产模式。

德国央行最新统计数据显示，2024年上半年，德国对华投资创历史新高，达73亿欧元。德国工商界纷纷看好中国创新活力与开放红利，为中德两国共享合作共赢注入新动力。

“许多德国企业计划扩大在华投资，”德中经济联合会理事会成员克莱门斯·舒特表示，中德双边投资展现出强劲增长势头。尽管当前面临诸多挑战，他对德中合作前景依然充满信心。他认为，构建绿色且具有韧性的供应链，是应对全球性挑战的关键途径。

“对于跨国企业而言，它们已经建立了高度集成的供应网络，因此减少中国业务并非明智之举。”施米茨说，德中两国工商界应抓住双方在贸易、投资、创新和技术领域的合作机遇，进一步深化合作，实现共同发展。

(责编：刘叶婷、崔越)