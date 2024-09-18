新华社联合国9月17日电（记者潘云召）中国常驻联合国代表傅聪17日在巴勒斯坦问题联合国大会紧急特别会议上发言时表示，中方敦促以色列倾听国际社会的强烈呼声，立即结束对巴勒斯坦领土的非法占领。

傅聪说，几十年的占领和压迫给巴勒斯坦人民造成了无尽的痛苦，让独立建国的夙愿遥遥无期。结束占领不是选择，而是以色列的法律义务。国际法院7月19日发布咨询意见，明确认定以色列持续占领巴勒斯坦领土违反国际法，阻碍巴勒斯坦人民实现民族自决，以色列有义务立即结束对巴勒斯坦领土的非法占领。国际法院的这一咨询意见确认了国际社会长期存在的共识，指明了巴勒斯坦问题的症结所在。

傅聪表示，结束占领既是纠正历史不公，更是奠定和平之基。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，不容置疑、不容否认。长期的非法占领阻碍巴勒斯坦实现民族自决，让以色列拥有了对巴勒斯坦的独家否决，这不可接受。历史已充分说明，占领不会让以色列更加安全，只会滋生更多的仇恨和对立，给整个中东埋下动荡不安的祸源。只有彻底结束占领，让巴勒斯坦实现独立建国，才能真正实现巴勒斯坦和以色列比邻而居、和平共处，才能真正让巴勒斯坦人民和以色列人民共同过上平静、安宁的生活，实现中东地区长久和平。

傅聪指出，落实“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一可行出路，是国际社会的广泛共识。国际社会应作出更大努力，要求以色列执行安理会和联大有关决议，停止在加沙地带的军事行动，停止在约旦河西岸的非法定居点活动。中方倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会，重振“两国方案”政治前景，制定落实“两国方案”的时间表和路线图。

傅聪说，今天是一个历史性时刻，巴勒斯坦国坐在了广大会员国中间，提出了一份聚焦落实国际法院咨询意见的联大决议草案。中方将在表决中投赞成票。中方希望这份联大决议可以为结束占领、落实“两国方案”、推进中东和平进程注入新动力。

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