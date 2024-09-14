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问题保健品余波未平　小林制药暂停销售三款产品

2024年09月14日15:34 | 来源：新华网
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新华社北京9月14日电 日本小林制药公司13日说，因该公司生产的含红曲成分保健品致消费者健康受损问题，日本齿科医师会撤回对小林制药三款口腔护理产品的推荐，从而公司决定这些产品当天起暂停销售。

这是3月29日在日本大阪拍摄的小林制药公司总部。新华社记者张笑宇摄

这是3月29日在日本大阪拍摄的小林制药公司总部。新华社记者张笑宇摄

据日本媒体报道，小林制药停售的三款产品分别为牙线、牙缝刷和牙套清洗液。由于这些产品的包装上印有“日本齿科医师会推荐”字样，小林制药决定下架，除掉外包装上述字样后重新销售。按小林制药说法，这些产品的质量和安全性没有问题。

日本齿科医师会指出，小林制药问题保健品事件中出现消费者死亡，至今仍未完全查明消费者健康受损原因，也没有完善应对方案。日本齿科医师会认为，这家企业不符合产品安全的相关审查条件，因而撤回对其产品的推荐。

今年3月底，小林制药对外公布其含红曲成分保健品可能致消费者健康受损。据日本厚生劳动省公布的最新数据，截至本月9日，服用该问题保健品的消费者中，已有391人死亡，2426人就医，498人住院治疗。

小林制药时任董事长小林一雅和社长小林章浩已于7月引咎辞职。（张旌）

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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