新华社布达佩斯9月13日电（记者陈浩）匈牙利总理欧尔班13日说，欧洲正遭受巨大竞争力损失，如果继续走封闭道路“就会有大问题”。

欧尔班当天评论欧洲央行前行长德拉吉日前发表的欧洲未来竞争力战略报告时作出上述表态。他说，世界格局的变化以及亚洲的崛起是政治家必须面临的现实。欧盟可以用两种方式应对：加入竞争或封锁对手。而欧盟如今正朝着组建对立阵营的方向发展。

欧尔班说，阵营的形成对匈牙利来说将是“一场悲剧”。匈牙利的利益在于经济中立。他警告说，如果世界经济像冷战时期那样分成多个阵营，匈牙利就会被推向边缘，“我们将成为世界经济中微不足道的成员，失去机会，并被困在死胡同里”。

欧尔班表示，汽车制造业是匈牙利经济的关键部门，关乎数十万家庭生计。他说，过去几个月，他会见的该行业所有大型企业的负责人都反对欧盟对中国电动汽车加征关税，“但欧盟委员会不听取意见，继续考虑加征关税”。匈牙利将与“众多欧洲政治和经济参与者”合作，建立一支能够推动改变欧盟政策的力量。

(责编：王禹蘅、崔译戈)