人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

匈牙利总理：欧洲正遭受巨大竞争力损失

2024年09月14日15:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布达佩斯9月13日电（记者陈浩）匈牙利总理欧尔班13日说，欧洲正遭受巨大竞争力损失，如果继续走封闭道路“就会有大问题”。

　　欧尔班当天评论欧洲央行前行长德拉吉日前发表的欧洲未来竞争力战略报告时作出上述表态。他说，世界格局的变化以及亚洲的崛起是政治家必须面临的现实。欧盟可以用两种方式应对：加入竞争或封锁对手。而欧盟如今正朝着组建对立阵营的方向发展。

　　欧尔班说，阵营的形成对匈牙利来说将是“一场悲剧”。匈牙利的利益在于经济中立。他警告说，如果世界经济像冷战时期那样分成多个阵营，匈牙利就会被推向边缘，“我们将成为世界经济中微不足道的成员，失去机会，并被困在死胡同里”。

　　欧尔班表示，汽车制造业是匈牙利经济的关键部门，关乎数十万家庭生计。他说，过去几个月，他会见的该行业所有大型企业的负责人都反对欧盟对中国电动汽车加征关税，“但欧盟委员会不听取意见，继续考虑加征关税”。匈牙利将与“众多欧洲政治和经济参与者”合作，建立一支能够推动改变欧盟政策的力量。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部