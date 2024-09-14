新华社日内瓦9月13日电 中国出席联合国人权理事会第57届会议代表团副团长李笑梅公使13日在同该理事会单边强制措施问题特别报告员互动对话时发言，敦促美国等西方国家立即取消对华非法单边制裁。

李笑梅表示，应中方邀请，特别报告员于今年5月成功对华进行访问，同有关方面进行了充分交流，取得丰硕成果。中方对特别报告员向本届人权理事会提交的报告表示赞赏。报告指出，美国等国家针对中国的单边制裁违反国际法，对中国人民人权造成负面影响并产生外溢效应，欢迎中国通过必要手段减少非法单边制裁造成的负面影响。

李笑梅指出，单边制裁严重违反联合国宪章宗旨和原则，严重违反国际关系基本准则，严重侵犯人权，中方一贯坚决反对。美国自身人权记录不佳，却动辄依据国内法滥施长臂管辖，完全是借民主、人权之名行侵犯人权之实。中方敦促美国等国家认真听取国际社会的正义呼声，立即取消针对发展中国家的所有非法单边制裁。

南非、俄罗斯、巴基斯坦、古巴、委内瑞拉、伊朗、阿尔及利亚、洪都拉斯等30个发展中国家和捍卫《联合国宪章》之友小组、观点相近国家小组、非洲组、不结盟运动等集团在同特别报告员互动对话时共同发声，形成国际社会反对非法单边制裁的强大声势。

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