新华社马德里9月12日电（记者胡加齐）第136届中国进出口商品交易会（广交会）马德里宣传推介会12日在西班牙首都马德里举行，近50名两国政商界人士出席。

中国驻西班牙大使馆经商处参赞常和喜致辞时表示，中国与西班牙经济互补性强，双方企业合作潜力巨大。广交会将成为加强中西经贸合作的重要桥梁和纽带，为深化双边经贸合作增添新动力。欢迎西班牙企业家充分利用这一重要平台，挖掘合作潜力，开拓市场空间，寻找贸易商机。

与会的马德里市企业联合会主席胡安·包蒂斯塔·努涅斯·罗德里格斯对新华社记者表示，期待在广交会上向中国消费者推介西班牙乃至欧洲的出色商品。“中国是潜力巨大的客户，我们希望能够搭乘上这趟高速列车。”

经营太阳能板业务的企业家贝尔纳韦·诺亚表示，他1984年便参加过广交会，对这一展会有深刻印象。他说，中国是世界能源行业的主要供应商，期待今年再次参会，与中国企业展开交流。

第136届广交会将于10月15日在广州开幕，其间汇聚约4.5万家企业线上线下参展，其中包括2600多家广交会品牌企业和超8000家国家级高新技术企业。

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