新华社日内瓦9月12日电（记者陈俊侠）国际劳工组织12日发布报告说，社会保护在应对气候变化影响方面发挥着关键作用。当前，最易受气候危机影响的国家准备最不充分，但一个好消息是，在应对气候危机方面受到某种形式社会保护覆盖的全球人口首次过半。

据国际劳工组织官网介绍，社会保护或社会保障是指有关方面基于整个生命周期面临的风险（如失业、残疾、生育等）向个人以及遭受普遍贫困和社会排斥的人提供福利。

总部设在瑞士日内瓦的国际劳工组织12日发布《2024-2026年世界社会保护报告》指出，在最易受气候危机影响的前20个国家中，91.3%的人口（3.64亿人）仍然缺乏任何形式的社会保护。如果将范围扩大到最易受气候危机影响的前50个国家，则有75%的人口（21亿人）缺乏任何社会保护。

但报告数据也显示，在应对气候危机方面受到某种形式社会保护覆盖的人口首次超过全球人口的一半，达到52.4%。在联合国2015年确定与社会保护相关的可持续发展目标时，这一数字为42.8%。

报告指出，利用社会保护的强大潜力来应对气候危机是世界各国面临的重大课题，可以通过提供收入保障和医疗保健等社会保护待遇，帮助人们应对与气候变化相关的冲击。各国政府有必要采取更多行动，利用全民社会保护来适应和减轻气候变化的影响。

(责编：王禹蘅、崔译戈)