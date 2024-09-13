“未来3年，中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领全球南方现代化。”在中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席着眼中非携手推进现代化的现实需要，郑重宣布中非携手推进现代化的一系列重大举措，开启了中非共逐现代化之梦、引领全球南方现代化的新篇章。

谋发展、求合作是中国和非洲国家的共同追求。中非携手推进现代化十大伙伴行动涵盖文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民、人文交流、绿色发展、安全共筑等，全方位规划了中非合作的重点方向和优先领域。中非双方通过了未来3年加强中非合作的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》，以共同发展凝聚中非合作动能。中非合作共赢的崭新行动蓝图，将有力推动中非现代化进程，以中非现代化助力全球南方现代化。

携手非洲推进现代化，中国不仅有真诚的意愿，更有务实的举措、有力的行动。“十大伙伴行动”涵盖中非合作方方面面，每一项都有具体目标，每一项都是务实行动，体现了中国助力非洲可持续发展的深远考量。南非总统拉马福萨表示，“十大伙伴行动”与非洲发展议程高度契合，可以帮助非洲推动跨境跨区域互联互通，实现融合发展。非盟委员会主席法基表示，“十大伙伴行动”有力表明中国愿助力推进包括非洲在内的全球南方现代化建设。纳米比亚总统姆本巴认为，习近平主席宣布的非中携手推进现代化的系列新举措，将指引非中双方开创共同发展繁荣的光明未来。

中国和非洲人口占世界总人口的1/3，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。从2015年提出中非共同实施“十大合作计划”，到2018年提出重点实施“八大行动”；从2021年宣布中非务实合作“九项工程”，再到此次提出中非携手推进现代化“十大伙伴行动”……新时代以来，中非双方将共建“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，结合落实中非合作论坛历届会议成果，聚焦非洲工业化、农业现代化、人才培养等重点领域，不断推动中非合作向更高水平、更深层次、更宽领域发展，为实现现代化积蓄动能。“中国真正关心发展中国家的需求。”马拉维总统查克维拉认为，中方的支持基于广泛深入的交流合作，非中合作是全球合作的典范。

中非携手推进现代化十大伙伴行动再次表明，中国追求的不是独善其身的现代化，愿同包括广大发展中国家在内的各国一道，推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。中国是最大的发展中国家，致力于以高水平开放促进高质量发展，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。非洲是发展中国家最集中的大陆，已全面启动非盟《2063年议程》第二个十年实施计划，加快推进非洲大陆自贸区建设，致力于打造一体化、繁荣、和平的非洲。迈向现代化的道路上，中国愿同非洲国家互学互鉴、互帮互助、并肩前行。无论过去还是现在，中非都是构建命运共同体的先行者，未来也必将携手走在现代化进程的前列。

2024年中非合作论坛北京峰会明确了中非关系下阶段发展方向，为中非携手推进现代化注入新动力，是中非关系史上新的里程碑。站在新的历史起点上，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同中非合作论坛非方成员一道努力，落实好此次峰会成果，更好造福中国和非洲人民。

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