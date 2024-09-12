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西班牙媒体关注首相访华涉电动汽车关税言论

2024年09月12日17:40 | 来源：新华网
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新华社马德里9月11日电（记者胡加齐 谢宇智）多家西班牙媒体11日报道了首相佩德罗·桑切斯本周访华期间就欧盟拟对中国电动汽车加征关税发表的最新言论。

据西班牙《世界报》报道，桑切斯访华期间表示西班牙“正在重新考虑我们的立场”，“我们不需要贸易战，需要的是在欧盟和中国之间架起桥梁”。

西班牙媒体认为，桑切斯的表态反映西班牙官方立场转变。西班牙《国家报》指出，桑切斯这一呼吁是为“避免一场损害所有人利益的贸易战”。

西班牙国家电视台“经济24小时”针对桑切斯表态采访西班牙经济、贸易和企业大臣卡洛斯·奎尔波。后者表示，通过谈判达成解决方案可以在保护本国工业的同时避免“贸易战或关税升级”，欧盟与中国需要“展开建设性对话”，而西班牙“愿意在这方面提供帮助”。

奎尔波认为，欧盟应保持开放态度，尊重“多边框架下的规则”。“我们应保护战略领域产业，而这一点应通过确保它们与那些想要进入欧洲的外国公司在平等条件下竞争来实现。”

欧盟委员会8月公布了对华电动汽车反补贴调查终裁披露，坚持对进口自中国的电动汽车加征关税。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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