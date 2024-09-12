新华社巴黎9月12日电 专访｜“中国以切实举措推动全球服务贸易开放合作”——访安盛中国区域首席执行官尹玄慧

新华社记者李文昕

法国安盛集团中国区域首席执行官尹玄慧日前接受新华社记者书面采访时表示，中国金融市场持续对外开放提供了宝贵机遇，中国以切实举措推动全球服务贸易开放合作，有利于保险行业长期高质量发展。

作为2024年中国国际服务贸易交易会主宾国，法国在北京国家会议中心展区设立了法国国家馆，围绕健康、体育和“法国吸引力”三大主题举办系列活动。安盛、欧莱雅、施耐德电气等约10家法国知名企业现场参展。

服贸会是全球首个服务贸易领域综合性展会。尹玄慧说，安盛很荣幸今年首次以展商身份参会。中国高度重视服务贸易的发展，持续出台促进服务消费、服务贸易高质量发展相关政策，是推进高水平对外开放、不断完善对外开放体制机制重要举措的一部分。

尹玄慧认为，中国金融市场相关部门在推动全球服务贸易开放合作、培育新质生产力、推动数字经济和绿色可持续发展等方面的一系列举措，有利于保险行业的长期高质量发展。

在她看来，上海建设国际再保险中心就是例证之一。“上海建设国际再保险中心不仅可有效承接国际再保险分入业务，为全球风险分散提供另一个选择，增强保险行业以及宏观经济的抗风险韧性，同时也通过资源丰富性、承保能力综合性等方面的优势溢出，为跨境项目提供风险保障支持。”尹玄慧说。

安盛1999年进入中国，是最早参与中国金融市场改革开放的外资保险集团之一。尹玄慧表示，安盛是中国金融业高水平对外开放的见证者、参与者和受益者，中国市场是安盛全球布局非常看重的部分。“安盛坚定看好中国发展前景，坚持深耕本土市场的战略决心，在人才引进、产品研发、渠道合作、服务创新等方面都有长远规划和持续投入。”

2024年中国国际服务贸易交易会于9月12日至16日在北京举办。本届服贸会金融服务专题以“改革开放谋大局，金融为民谱新篇”为主题。尹玄慧说，安盛的品牌使命与该主题不谋而合，“通过此次参展，安盛希望能共享发展机遇、共促世界经济增长”。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)