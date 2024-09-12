人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

伊朗总统就任后首访伊拉克

2024年09月12日08:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴格达9月11日电（记者段敏夫）伊拉克总统拉希德和总理苏达尼11日在首都巴格达分别与到访的伊朗总统佩泽希齐扬举行会谈。两国领导人就巴以冲突和地区局势等交换意见，并签署涉及多个领域合作的谅解备忘录。

　　佩泽希齐扬当天抵达巴格达，开始今年7月就任总统以来的首次正式访问。根据伊拉克总统府当天发表的声明，拉希德在会谈中表示，伊拉克愿提升两国在反恐、边境安全等领域的合作水平，共同努力缓解地区紧张局势。他还说，气候变化是两国乃至全世界共同面临的突出问题，双方应就水资源共享问题达成谅解。

　　佩泽希齐扬表示，伊朗愿同伊拉克在各领域加强双边关系，在共同关心的问题上加强协调。

　　另据伊拉克总理新闻办公室的声明，苏达尼在会谈中说，伊拉克愿进一步提升双边关系，共同应对地区经济和安全挑战。佩泽希齐扬表示，深化两国关系有利于地区稳定，愿同伊拉克共同努力发展双边经贸伙伴关系。

　　苏达尼和佩泽希齐扬当天还共同主持两国代表团扩大会议，两国共签署14项谅解备忘录，涉及经贸、文化艺术、教育、媒体合作和考古交流等领域。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部