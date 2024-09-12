新华社巴格达9月11日电（记者段敏夫）伊拉克总统拉希德和总理苏达尼11日在首都巴格达分别与到访的伊朗总统佩泽希齐扬举行会谈。两国领导人就巴以冲突和地区局势等交换意见，并签署涉及多个领域合作的谅解备忘录。

佩泽希齐扬当天抵达巴格达，开始今年7月就任总统以来的首次正式访问。根据伊拉克总统府当天发表的声明，拉希德在会谈中表示，伊拉克愿提升两国在反恐、边境安全等领域的合作水平，共同努力缓解地区紧张局势。他还说，气候变化是两国乃至全世界共同面临的突出问题，双方应就水资源共享问题达成谅解。

佩泽希齐扬表示，伊朗愿同伊拉克在各领域加强双边关系，在共同关心的问题上加强协调。

另据伊拉克总理新闻办公室的声明，苏达尼在会谈中说，伊拉克愿进一步提升双边关系，共同应对地区经济和安全挑战。佩泽希齐扬表示，深化两国关系有利于地区稳定，愿同伊拉克共同努力发展双边经贸伙伴关系。

苏达尼和佩泽希齐扬当天还共同主持两国代表团扩大会议，两国共签署14项谅解备忘录，涉及经贸、文化艺术、教育、媒体合作和考古交流等领域。

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