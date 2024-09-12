新华社联合国9月11日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表戴兵11日在安理会表决苏丹制裁问题决议草案后的解释性发言中表示，安理会当前要将更多精力投入到推动冲突双方对话接触、寻求政治解决方案，同时帮助苏丹提高人道响应能力，防止人道危机继续恶化。

戴兵说，苏丹冲突延宕已超过一年半，局势仍没有降级迹象，当地人道形势持续恶化，大量无辜平民正经历战火、自然灾害、疾病等多重考验。当前形势下，对有关制裁措施延期，一定程度上有利于阻止非法武器持续流入战场、推动现地局势降温降级，符合国际社会的共同期待和安理会肩负的重要责任。中方因此对决议草案投了赞成票。

戴兵说，中方再次呼吁冲突双方以国家和人民利益为重，严格遵守国际人道法，最大限度保护平民和民用设施，避免带来更多伤害、造成更多破坏。希望所有会员国恪守决议规定的武器禁运，共同为苏丹停火止暴发挥建设性作用，为苏丹重归持久和平提供切实帮助。

戴兵说，中方多次强调，制裁是手段，不是目的，不能成为外交努力的替代，更不能成为一些国家政治施压的工具。在推动苏丹冲突双方对话接触、寻求政治解决方案的过程中，国际社会要尊重苏丹的主权和领土完整，争取苏丹政府更多支持与配合。决议草案执笔国也要充分尊重苏丹政府的合理关切和诉求，切实增进各方共识，避免夹杂政治私利。

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