新华社日内瓦9月10日电（记者陈斌杰）在世界贸易组织2024年公共论坛期间，中国贸促会与国际贸易中心10日共同举办以“构建更加绿色和具有韧性的供应链”为主题的研讨会，吸引国际组织、商协会、智库机构和企业代表等100余人参会。

中国贸促会会长任鸿斌在研讨会上致辞时表示，当前经济全球化机遇与挑战并存，要秉持开放包容心态，践行真正的多边主义。构建绿色和具有韧性的供应链是应对全球性挑战的重要途径。

国际贸易中心副执行主任滕博表示，国际贸易中心期待与合作伙伴共同帮助中小企业特别是发展中国家的中小企业，挖掘跨境电子商务潜力，构建绿色供应链、减少电子商务碳足迹，使电子商务更好地为可持续发展作出贡献。

联合国贸易和发展会议电子商务和数字经济负责人托尔比约恩·弗雷德里克松表示，贸发会议《2024年数字经济报告》强调迫切需要采取环境可持续和包容性的数字化战略。中国印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，明确推动数字产业绿色低碳发展，是促进数字经济朝着可持续方向发展的创新举措。

中国贸促会国际合作部部长吴蒙表示，中国贸促会将继续推动绿色低碳领域中外企业交流合作，贯彻绿色发展理念，办好第二届链博会，为全球绿色供应链合作搭建高质量平台。

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