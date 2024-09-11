新华社伦敦9月10日电（记者郑博非）英国议会下院10日以348票对228票的表决结果驳回一项反对削减冬季采暖补贴的议案，这意味着约1000万名英国养老金领取者今年冬天将得不到采暖补贴。

数据显示，削减补助金总共只能节省约15亿英镑，远不够弥补财政大臣蕾切尔·里夫斯此前警告的220亿英镑财政亏空。

英国首相基尔·斯塔默在表决前的演讲中表示，政府不得不采取不受欢迎的措施推动国家变革。英国就业与养老金大臣利兹·肯德尔随后也表示，改革冬季采暖补贴是稳定和重建英国经济的一部分。

此前,英国自由民主党委托有关机构进行的民意调查显示，55%的英国退休人员考虑在补助取消后减少今年冬天的采暖。三分之二受访者表示，由于这一变化，他们将不得不采取额外的节能措施。

伯明翰大学健康与社会政策教授马丁·鲍威尔对新华社记者表示，政府本可以在其他领域节省资金，不必削减针对老年群体的采暖补助。

利物浦约翰·穆尔斯大学经济学讲师史蒂夫·诺兰表示，这项政策是为填补财政“黑洞”而匆忙出台的，这一仓促政策暴露其在财政政策上的急功近利。

今年7月，英国政府公共债务达到约2.7万亿英镑，约占国内生产总值（GDP）的99.4%。英国全国经济与社会研究所8月发布的报告显示，根据当前政府支出和税收计划，预算赤字水平将在未来5年保持在GDP的3%以上，公共债务约为GDP的100%。

(责编：艾雯、崔译戈)