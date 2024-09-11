新华社吉隆坡9月10日电（记者毛鹏飞）第十七届世界华商大会10日在马来西亚首都吉隆坡开幕，与会代表探讨地缘经济、人工智能、贸易与投资、合作创新以及包容性发展等议题。

马来西亚总理安瓦尔在开幕式演讲中表示，在当今充满复杂性和不确定性的世界中，全球华商承担着更大责任，可以在维护地区经济合作、确保关键供应链安全以及推动全球社会经济发展议程中扮演更重要角色。

安瓦尔指出，马来西亚与中国长久以来保持着深厚且坚实的双边关系。中国已连续15年成为马来西亚最大贸易伙伴。双方达成的一系列合作计划，为两国在关键创新领域进一步加强合作奠定坚实基础，并将助推经济发展。

马来西亚中华总商会总会长卢成全表示，华商和商会建立了强有力的商业网络，成为政府和商界之间的重要桥梁。他说，世界正处于关键转折点，亟需政府和企业界展现前瞻性思维，采取跨国界的协调行动，应对全球挑战。

香港中华总商会会长蔡冠深在致辞中说，期盼通过此次大会，继续凝聚华商的智慧与力量，开拓新商机；为全球华商社群的传承注入新活力，共创新局；为世界和平与发展、繁荣全球经济、推动世界华商发展贡献力量。

本届世界华商大会吸引4000多名来自全球168个组织的代表参加。大会在全体会议之后，设六个专题讨论，以及“多元教育：华商与华文教育”特别论坛。

世界华商大会自1991年首次在新加坡举办以来，已成功举办16届。本届大会由马来西亚中华总商会主办，将于11日结束。

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