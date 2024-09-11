新华社日内瓦9月10日电（记者陈斌杰）在世界贸易组织2024年公共论坛期间，全球化智库10日在瑞士日内瓦举办题为“利用中国绿色转型减缓全球气候变化：视角、机遇与挑战”的研讨会，聚焦贸易政策与气候变化应对以及中国在该领域的积极贡献。

研讨会由全球化智库理事长王辉耀主持，中、美、欧和非洲代表就议题展开讨论。研讨会反响热烈，吸引来自世贸组织成员、媒体和智库的100多名代表参加。

中国商务部原副部长、世贸组织原副总干事易小准在研讨会上表示，中国新能源产业为全球减排作出积极贡献，2022年中国风电和光伏产品帮助其他国家减少二氧化碳排放约5.73亿吨，为各国消费者提供了更可负担的新能源产品，有助于相关国家缓解通胀压力。

易小准指出，中国新能源产业发展并非依靠政府补贴，补贴永远无法创造出健康发展的产业。中国新能源产业发展更多由激烈的市场竞争、快速的技术迭代和不断扩大的市场规模所驱动，政府政策在鼓励研发、建设基础设施和培育消费市场等方面发挥了“信号灯”作用。同时，一些国家采取保护主义政策，给应对气候变化的全球努力带来严重负面影响。

肯尼亚前外长阿明娜·穆罕默德强调，非洲国家绿色转型将在可再生能源、基础设施、金属加工等方面带来巨大机遇，但需要吸引外国投资和技术并实现本地生产能力，加强国际合作至关重要，而补贴大战和保护主义将给非洲带来挑战。

欧盟知名气候政策专家埃尔维蕾·法布里表示，尽管欧中之间存在电动汽车摩擦，但中国在新能源产业链上拥有不可否认的领导地位，欧盟需要与中国保持接触，吸引中国企业在欧洲投资，共享绿色发展机遇。

美国彼得森国际经济研究所所长亚当·波森呼吁欧中加强合作，达成高标准的双边协议。

与会嘉宾一致认为，各国应对气候变化和推动绿色转型的政策不应违反多边规则，世贸组织应该在制定积极贸易议程、加强贸易与其他政策协调上发挥重要作用。

公共论坛是世贸组织的旗舰公共外交活动，今年论坛主题为“再全球化：更好的贸易，创造更好的世界”，共举办130多场研讨会。中方举办此次研讨会，是积极参与全球治理体系变革、推动各方在多边框架下应对全球挑战的又一次积极尝试。

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