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欧盟官员强调政治解决加沙危机的必要性

2024年09月10日17:21 | 来源：新华网
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　　新华社埃及拉法9月10日电（记者 姚兵）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利9日访问埃及和加沙地带交界地区的拉法口岸时表示，加沙危机是“人为的”，需要政治解决。

　　“就在这堵墙（拉法口岸）另一侧发生的事情不是自然造成的……而是人为的危机。”博雷利当天在拉法口岸埃及一侧举行的记者会上说。他强调了政治解决加沙危机的必要性，并呼吁停火、释放被扣押人员、停止轰炸。他说：“今晚给某人一顿晚餐，明天就把人杀害，这并不是真正的解决方案。”

　　博雷利将加沙局势描述为“大规模侵犯人权行为”。他说，每天只有一小部分在边境等候的运送援助物资的卡车进入加沙。

　　当天访问拉法口岸前，博雷利会见了埃及总统塞西，双方讨论了加沙局势及其对地区的影响。塞西会见时呼吁国际社会和欧盟加紧努力，以便在加沙地带实现停火，缓解地区紧张局势，恢复地区和平与安全。

　　拉法口岸位于加沙地带南部，与埃及接壤，是国际人道主义援助物资进入加沙地带的主要通道。以军5月初控制拉法口岸巴勒斯坦一侧后，该口岸一直处于关闭状态。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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