新华社布鲁塞尔9月9日电（记者潘革平）“魅力上海”城市形象比利时推广活动暨“五彩海上”海派艺术周8日在布鲁塞尔中国文化中心拉开帷幕。

活动由布鲁塞尔中国文化中心、上海现代服务业联合会、上海吴昌硕艺术研究协会主办，将持续至15日。艺术周以海派书画展览、中国文化讲座等活动为交流平台，展示具有独特魅力的海派艺术，传播上海城市形象。

活动现场，新版上海宣传片《相聚上海》首映；来自上海的女企业家们身着传统海派旗袍，展示上海非物质文化遗产的魅力。

中国驻比利时大使馆文化参赞高炜在开幕式上致辞说，期待此次展览能够加深中比两国人民的友谊与理解，推动不同文化间的交流。

“中国故事”系列讲座“汉字的魅力”和“观察自然的另一种方式——谈谈中国山水画”当天也在布鲁塞尔中国文化中心举行。韩天衡美术馆原馆长朱晓东以甲骨文为起点解析了汉字的造字智慧，上海市美术家协会副主席陈翔则揭示了中国山水画背后的文化内涵与哲学思想。

布鲁塞尔大区议员纳吉玛·阿尔巴维对记者表示，本次展览展示了中国艺术的独特魅力，让她深刻感受到中国书法的多样性与美感。她认为，中国文化具有极强的包容性和融合力，能够与其他文化和谐共生，相互学习。

与此同时，“五彩海上”当代海派书画名家邀请展同日拉开帷幕，展览汇集了9位上海艺术家的60余幅佳作。

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