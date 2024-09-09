人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国对原产于加拿大油菜籽发起反倾销调查

2024年09月09日16:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月9日电（记者谢希瑶）商务部9日发布公告，自公告发布之日起，对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查。

　　商务部新闻发言人当日对此回应称，有证据显示，加拿大对华出口油菜籽存在倾销行为，对中国国内产业造成实质损害。根据中国相关法律法规，遵循世贸组织规则，中国调查机关决定依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。反倾销调查是符合世贸组织规则保护国内产业的正当贸易措施，中方对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查与加方采取的违反世贸组织规则的歧视性措施有本质区别。

　　这位发言人介绍，根据中国法律和世贸组织规则，发起反倾销调查有两种情形，一是应相关产业申请发起调查；二是由调查机关依职权自主发起调查。由于中国油菜籽产业集中度低、涉及种植者众多，产业提起申请困难。在此情形下，中国调查机关在掌握立案所需充分证据的基础上，依法自主发起调查。

　　这位发言人说，目前调查工作刚刚开始，正在按照法定程序进行。调查机关将遵循世贸组织规则，公开透明地开展调查，充分保障各利害关系方权利，根据调查结果公平、公正地作出裁决。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部