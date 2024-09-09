新华社北京9月9日电（记者谢希瑶）商务部9日发布公告，自公告发布之日起，对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查。

商务部新闻发言人当日对此回应称，有证据显示，加拿大对华出口油菜籽存在倾销行为，对中国国内产业造成实质损害。根据中国相关法律法规，遵循世贸组织规则，中国调查机关决定依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。反倾销调查是符合世贸组织规则保护国内产业的正当贸易措施，中方对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查与加方采取的违反世贸组织规则的歧视性措施有本质区别。

这位发言人介绍，根据中国法律和世贸组织规则，发起反倾销调查有两种情形，一是应相关产业申请发起调查；二是由调查机关依职权自主发起调查。由于中国油菜籽产业集中度低、涉及种植者众多，产业提起申请困难。在此情形下，中国调查机关在掌握立案所需充分证据的基础上，依法自主发起调查。

这位发言人说，目前调查工作刚刚开始，正在按照法定程序进行。调查机关将遵循世贸组织规则，公开透明地开展调查，充分保障各利害关系方权利，根据调查结果公平、公正地作出裁决。

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