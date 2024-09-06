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国际青年潮流文化季IP发布

2024年09月06日16:41 | 来源：中国新闻网
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中新网北京9月3日电 日前，全球文明倡议国际青年讲堂在北京举办。活动中，在来自世界120多个国家的近200名中外青年的见证下，国际青年潮流文化季IP正式发布。

五只“潮范儿”十足的熊猫当选潮流文化季的IP形象大使。这五只熊猫萌动可爱，设计独具匠心，充满亲和力。每只熊猫都“身怀绝技”，旅游博主“海兰”，喻义着“四海一家、义结金兰”；漫画家“美美”体现了“和合共生、美美与共”的价值追求；街舞达人“新新”希望传递“苟日新、日日新、又日新”的进取精神；极限玩家“天行” 则是彰显“天行健、君子以自强不息”的人生态度；电音歌手“若水”取自中国古代成语“上善若水、厚德载物”。

设计者力求阐发中华优秀传统文化尚和合、求大同的时代价值，以中国国宝、“中外友谊使者”熊猫为载体，并辅以年轻人喜欢的潮流元素，力图讲好中国故事，为共同塑造更加多元、包容和充满活力的未来凝聚青春力量。

据悉，今年5月，中国国际青年交流中心面向全球启动了国际青年潮流文化季IP征集活动，收到众多专业设计团队、青年兴趣爱好者的投稿。主办方经过慎重遴选，最终确定了目前这五只熊猫作为潮流文化季的IP形象大使。

国际青年潮流文化季吸引了来自世界各地的青年朋友积极参与。未来还将以街舞、潮玩、动漫、音乐、市集等为载体，为各国青年交流搭建平台，在文化的碰撞中激发创意、推动创新，增进友谊、深化合作。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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