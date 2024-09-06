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中企在波黑承建高速公路项目正式通车

2024年09月06日14:58 | 来源：新华网
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　　这是9月4日在波黑查普利纳拍摄的泛欧5C走廊高速公路波黑查普利纳段的一处隧道口。由中国建筑股份有限公司和中国电力建设集团有限公司承建的泛欧5C走廊高速公路波黑查普利纳段项目日前正式通车。项目为双向四车道智能化高速公路，全长约11公里，其中包括长度近1公里的黑塞哥维那大桥。新华社记者 殷晓圣 摄

　　这是9月4日在波黑查普利纳拍摄的泛欧5C走廊高速公路波黑查普利纳段的一处隧道口。由中国建筑股份有限公司和中国电力建设集团有限公司承建的泛欧5C走廊高速公路波黑查普利纳段项目日前正式通车。项目为双向四车道智能化高速公路，全长约11公里，其中包括长度近1公里的黑塞哥维那大桥。新华社记者 殷晓圣 摄

　　新华社波黑查普利纳9月5日电（记者殷晓圣）由中国建筑股份有限公司（中建）和中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建的泛欧5C走廊高速公路波黑查普利纳段项目日前正式通车。

　　波黑部长会议主席克里什托高度评价该项目，称项目施工难度大，为波黑发展开辟新高度。它不仅连接波黑南北，还成为连接克罗地亚的经济走廊，有利于波黑互联互通和经济多元发展。

　　这是9月4日在波黑查普利纳拍摄的泛欧5C走廊高速公路波黑查普利纳段项目通车仪式现场（无人机照片）。新华社记者 殷晓圣 摄

　　这是9月4日在波黑查普利纳拍摄的泛欧5C走廊高速公路波黑查普利纳段项目通车仪式现场（无人机照片）。新华社记者 殷晓圣 摄

　　中国驻波黑使馆临时代办缪大可表示，该项目意义重大，展现中国技术和中国企业的实力，凝结中波合作伙伴共同的汗水和智慧，是共建“一带一路”、实现互联互通的又一成功实践。

　　这是9月4日在波黑查普利纳拍摄的黑塞哥维那大桥。新华社记者 殷晓圣 摄

　　这是9月4日在波黑查普利纳拍摄的黑塞哥维那大桥。新华社记者 殷晓圣 摄

　　参与建设的中建三局有关负责人介绍，项目为双向四车道智能化高速公路，全长约11公里，其中包括长度近1公里的黑塞哥维那大桥。中国电建与阿塞拜疆企业组成的联合体负责桥梁建设，中建承建大桥之外路段，工程总造价约1亿欧元。

　　该项目是中企在波黑承建的第一条高速公路和第一座桥梁。泛欧5C走廊高速公路项目连接匈牙利首都布达佩斯和克罗地亚普洛切港，途中穿越波黑。

　　这是9月4日在波黑查普利纳拍摄的泛欧5C走廊高速公路波黑查普利纳段项目通车仪式上的焰火表演。新华社记者 殷晓圣 摄

　　这是9月4日在波黑查普利纳拍摄的泛欧5C走廊高速公路波黑查普利纳段项目通车仪式上的焰火表演。新华社记者 殷晓圣 摄

　　该段通车后将波黑西南部边境同克罗地亚边境相连。波黑境内全线通车后，将有效促进人员流通和货物运输，有望成为连接中东欧国家的交通干线。

(责编：刘洁妍、张悦)

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