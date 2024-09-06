新华社德黑兰9月6日电（记者沙达提 陈霄）由中国教育部中外语言交流合作中心与中国驻伊朗大使馆共同主办的“中文教学在伊朗”研讨会日前在伊朗首都德黑兰举行。来自德黑兰大学、阿拉梅·塔巴塔巴伊大学、沙希德·贝赫什提大学、伊朗语言中心等多所伊朗高校和文化研究机构代表与会，就在伊中文教育发展热烈讨论、建言献策。

中国驻伊朗大使丛培武在发言中表示，中文教学是中伊文化交流的重要渠道，是两国人民增进了解、加深友谊的根本抓手。中文教学在伊发展充满无限可能，具有广阔前景。中方愿同伊方一起努力，加强语言教育的双向交流与合作，对彼此历史、文化等方面开展深入研究，为增进两国人民的友谊、推动两国务实合作作出更大贡献。

德黑兰大学外国语言文学学院教授、汉学家好麦特表示，语言是一切交流的必要工具，掌握了语言才能更好地了解一个国家的艺术和文化领域。中文教学为伊中两国深化关系提供了更好的平台，伊朗应与中国加强在中国语言和文学方面的合作和研究。

阿拉梅·塔巴塔巴伊大学中国研究中心主任贾拉利说，学习中文和波斯文的学生是两国未来的“文化大使”，希望中文教学在伊朗推广得更加深入。

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