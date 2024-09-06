新华社北京9月6日电（记者许可）9月5日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同中非合作论坛非方现任共同主席国塞内加尔外长法勒、下任共同主席国刚果共和国外长加科索共同会见中外记者并答问。

针对记者问及中非合作论坛成果以及如何看待国际对非合作，王毅说，中非合作论坛成立24年来，双方合作为促进非洲发展、改善非洲民生发挥了重要作用。据不完全统计，迄今中方帮助非洲新建和升级了近10万公里公路、超1万公里铁路、近千座桥梁、近百个港口。中国向非洲几乎所有国家派遣了医疗队，深入乡间村落，诊治非洲民众约2.3亿人次。仅过去3年，中国企业就为非洲创造了超过110万个就业岗位。中国在非洲实施的各种粮食、供水、教育等民生项目，惠及了非洲各国人民。这些实打实的成果，都是中国的工人、医生、教师、志愿者和非洲兄弟一道，头顶烈日，脚踏实地，在非洲大陆上一步一个脚印干出来的。

王毅表示，现在其他国家也愿意把目光投向非洲，更加重视非洲。作为非洲的好朋友，我们对此感到高兴，欢迎各国更多地支持非洲、帮助非洲。非洲的进步是人类进步的应有之意，没有非洲的现代化，就没有世界的现代化。中方会继续为非洲现代化予以全方位支持。

中国帮助非洲体现了中国共产党的初心使命，也展现了中国人民的国际主义情怀。二十大报告明确指出，中国共产党是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，也是为人类谋进步、为世界谋大同的党。中国对非洲的支持不是从今天才开始的，在我们仍然很贫困的时候，就勒紧裤腰带帮助非洲。大家都知道坦赞铁路的故事，5万多名中国工程技术人员奔赴非洲，69名年轻工程技术人员付出了宝贵生命。4日，中国和坦桑尼亚、赞比亚签署激活这一铁路的协议，这不仅是为了告慰先人，也是在激励后人，让这条中非友谊之路在新时代焕发出新的生机。

王毅强调，中非友谊缔结于双方争取民族独立解放的斗争中，又在共同发展振兴的事业中得到壮大。进入新时代，习近平主席提出“真实亲诚”的对非政策理念，为弘扬升华中非友谊提供了根本遵循。中非友好从来都是相互的。我们没有忘记，是非洲兄弟把中国抬进了联合国，是非洲兄弟坚定同中国站在一起，在国际舞台维护中国的正当利益，也是非洲兄弟为中国的开放和建设提供了宝贵支持。中非互利合作有着强大内生动力，必然历史逻辑。中非合作论坛不仅是中非友谊的重要标识，也是南南合作的光辉旗帜，更是引领国际对非合作的一盏明灯。

王毅说，在长期对非合作中，中国不断形成宝贵的特色，坚守光荣的传统：一是不干涉非洲内政，真心诚意向非洲提供帮助，从不附加任何政治条件。二是紧贴非洲发展需要，既重视基础设施的牵引作用，也开展惠民生的“小而美”项目，帮助非洲提升自主发展能力，将资源人口优势转化为发展实力和人民福祉。三是不搞地缘政治博弈，反对在非洲制造阵营对立，反对利用非洲谋取私利。我们将继续按照习近平主席提出的“真实亲诚”理念开展对非合作，以这次论坛达成的共识为契机，推动中非携手实现现代化，共筑新时代全天候中非命运共同体。

关于国际对非合作，中方也有几点呼吁，希望国际社会能够形成共识。

第一要坚持公正。实现现代化不是少数国家的特权，非洲也有发展的权利。考虑到非洲曾经遭受的殖民掠夺，发达国家尤其要承担起责任，加强南北合作，为非洲发展加大投入。同时我们也将继续重视南南合作，形成国际合力。

第二要做到平等。随时注意倾听非洲的声音，尊重非洲人民探索自身发展道路，不能居高临下，更不能指手划脚。

第三要倡导务实。言必信、行必果，说到做到，不搞夸夸其谈，要以实实在在的合作给非洲人民带来看得见、摸得着的成果。

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