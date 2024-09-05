新华社北京9月5日电（记者杜鹃 彭立军 王普)来华出席中非合作论坛北京峰会的马拉维总统拉扎勒斯·查克维拉3日在北京接受新华社记者采访时说，本次峰会的主题十分契合马拉维发展愿景，马中关系提升为战略伙伴关系将为两国带来更多互动。

查克维拉相信，本次峰会将推动各方在经贸和应对共同挑战等领域实现更大合作。峰会主题“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”非常契合马拉维寻求实现工业化等发展愿景，“如果不与他国携手，就无法做到这一点。在实现梦想的道路上，中国是伟大的伙伴”。

查克维拉指出，对马拉维而言，发展现代化、数字化、农业的机械化和商业化“是必须做的事情”。非中携手共促现代化意味着双方在数字化和人工智能等领域实现同频共振。“我们希望马拉维能够迎头赶上，实现跨越式发展。”

9月3日，来华出席中非合作论坛北京峰会的马拉维总统拉扎勒斯·查克维拉在北京接受新华社记者采访。（新华社记者王普摄)

查克维拉说，马中政府间已建立牢固联系，希望两国人员、企业间互动更加紧密，希望双方在农业、旅游、矿业等领域加强合作。对于在此次访华期间与中方企业界代表的会谈，他说，双方探讨了“如何将正在讨论的一些概念付诸实践”。

2022年，中国企业华为向马拉维政府交付该国首个国家数据中心。谈及华为正在该国推进光纤网络项目，查克维拉说，数字化是未来发展方向，数字化服务增加不仅令民众受益，还将有利于减少腐败、加快商业发展、提高效率等。

自2022年12月起，中国对原产于马拉维的98%税目产品实施零关税。对此，查克维拉说：“我们需要继续，实现更多高质量的生产，从而在中国开放的市场中获利。”

这是2022年7月21日在马拉维布兰太尔拍摄的马拉维国家数据中心。新华社发（约瑟夫摄）

去年，查克维拉曾赴湖南长沙出席中非经贸博览会。他对那段经历印象深刻，认为马中开展更多贸易合作的基础已经奠定。

查克维拉表示，在发展领域，中国作出了示范，拥有明确发展计划又专注于贯彻执行，让数亿中国人摆脱贫困。在他看来，现代化建设可以选择不同的路径。他之所以欣赏马中关系，是因为中国支持马方走适合自身的发展道路，真心帮助马方实现自身愿景。

查克维拉说，马拉维面值200克瓦查的纸币上印有中国援建的马拉维议会大厦图案，“这是我们对马中关系的认可”。他说，马拉维正在积极推动共建“一带一路”合作，这将使马拉维与周边国家的往来更加畅通，同时降低贸易成本和货物运输成本，改善人们生活。

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