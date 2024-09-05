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中方呼吁维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核裁军与核不扩散体系

2024年09月05日10:22 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月4日电　中国常驻联合国代表团任洪岩公使4日在联合国大会纪念“禁止核试验国际日”高级别会议上发言，呼吁国际社会以理性务实态度推动核裁军进程，维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核裁军与核不扩散体系，为实现共同安全作出更多努力。

　　任洪岩表示，全面禁止和彻底销毁核武器，最终建立无核武器世界，符合全人类共同利益，也是中国政府的一贯主张。当今世界，国际安全环境变乱交织，冷战思维沉渣泛起，国际核裁军进程受到严重冲击，核军备竞赛与核冲突风险不断攀升。各国应坚决抵制冷战思维和阵营对抗，以理性务实态度推动核裁军进程，维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核裁军与核不扩散体系。

　　任洪岩说，《全面禁止核试验条约》是国际核裁军与核不扩散体系的关键支柱，为遏制核军备竞赛、维护全球战略稳定发挥了重要作用。中国是开展核试验次数最少的核武器国家，也是最早签署条约的国家之一。中方将继续坚定维护条约宗旨和目标，恪守“暂停试”承诺，为实现全面禁止和彻底销毁核武器的崇高目标不懈努力。

　　任洪岩强调，中国从拥有核武器第一天起，就明确承诺在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器，无条件不对无核武器国家和无核武器区使用核武器。中国始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，无意与任何国家开展军备竞赛。

　　任洪岩说，中国已正式接任五核国机制协调员，期待五核国在2022年防止核战争联合声明基础上，探讨减少核风险的可行举措。中国倡议五核国谈判缔结“互不首先使用核武器条约”或发表相关政治声明。中国愿与各国一道努力，不断加强《不扩散核武器条约》权威性和有效性，推动《全面禁止核试验条约》早日生效。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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