新华社布拉柴维尔9月4日电 高端访谈｜希望峰会推动非中在更多领域开展合作——访刚果（布）外长加科索

新华社记者郑扬子

刚果（布）外交、法语国家和海外侨民部长让-克洛德·加科索日前在接受新华社记者书面采访时说，刚中友谊已成为非中友好关系的典范，希望2024年中非合作论坛北京峰会推动刚中、非中在更多领域开展合作，携手实现共同发展。

加科索表示，自建交以来，刚中关系持续深化，两国在2016年建立全面战略合作伙伴关系。刚果（布）是中国在非洲的主要合作伙伴之一，中国也是刚果（布）最大贸易伙伴，“我为刚中合作取得的成果感到高兴”。

加科索说，刚果（布）总统萨苏多次访华，见证了中国的蓬勃发展。2023年在南非约翰内斯堡举行的金砖国家第十五次领导人会晤以及第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，两国元首都举行了亲切晤谈，推动两国关系不断向前发展。“我们珍视同中国的友谊，希望这种友谊能够世代传承。”

据统计，2022年刚中两国贸易额达65.7亿美元，同比增长22%。加科索表示，两国合作为刚果（布）实现2022-2026年国家发展规划提供重要动力。

加科索说，刚果（布）计划在减贫、粮食安全、疫情防控、绿色发展、数字经济等领域加大投入。中国提出的共建“一带一路”倡议已覆盖高新技术、健康卫生等众多领域。他表示，该倡议推动实现共同繁荣，与非洲大陆自由贸易区的发展目标高度契合，刚果（布）愿为建设好该倡议下相关项目同中国携手努力。

加科索表示，当今世界局势动荡，地缘政治冲突、反全球化逆流等层出不穷，他高度赞同中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。他说，面对重大挑战，各国命运紧密相连，必须加强团结、和谐共存、合作共赢。为此，各国需要进行高效沟通，在平等互利的基础上加强合作、携手并进。

谈及2024年中非合作论坛北京峰会，加科索说，非洲国家有着推进农业现代化、加强数字技能培训、提升工业化水平、发展医药卫生事业等强烈需求。总体上，经济发展、基础设施建设和工业化都是非洲国家重点关注的领域，希望本次峰会推动非中在更多领域开展合作，携手实现共同发展。

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