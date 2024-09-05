新华社北京9月4日电 题：“中国人是我们的好朋友”——来自2024年中非合作论坛峰会新闻中心的非洲声音

新华社记者王秋韵、熊琳

“非常感谢中国”“中国帮助我国贫困人口吃上了饭”“中国在加纳援建的水井让村民不再为打水而奔波”“中国人是我们的好朋友”……

伴随2024年中非合作论坛峰会于4日至6日在北京举行，许多非洲国家记者远道而来，专程来华报道这一盛会。来自坦桑尼亚、马达加斯加和加纳的三位非洲媒体工作者，从他们的视角向记者讲述了自己国家同中国友谊源远流长、历久弥新的故事。

坦桑尼亚记者：感谢中国助力带来“交通革命”

“Jambo（斯瓦希里语中‘你好’的发音）！”坎昆来自坦桑尼亚国家电视台，到达中国后，她第一时间来到论坛新闻中心了解最新活动信息，并热情地用“家乡话”向中国朋友打招呼。

坎昆介绍，以往在坦桑尼亚境内旅行，车程通常需要6个小时以上。“中国参与建设的坦桑尼亚中央标轨铁路等基础设施，大大方便了我们出行。如今，从港口城市达累斯萨拉姆到莫罗戈罗省，所用时间缩短约三分之二。”

“这好比一场‘交通革命’，大大提高了运输和出行效率，切实改变了我们的生活。”坎昆话语真挚，“我们非常、非常感谢中国。”

中非共建“一带一路”合作成果丰硕。数据显示，11年来，中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里、骨干通讯网络15万公里。

马达加斯加记者：一张印有杂交水稻图案的纸币

“中国帮助我们国家很多贫困人口吃上了饭。”马达加斯加《午报》记者瑞杰说。

瑞杰表示，尽管这是他第一次来到中国，但对中国的感情已深深根植心中。看到中国同行，瑞杰从钱夹里取出一张面值2万阿里亚里的马达加斯加纸币，兴奋地展示起来。

“看，纸币上印有中国杂交水稻图案。中国的技术专家在当地现场教授杂交水稻栽培技术，大大提高了水稻产量，甚至可以达到当地品种产量的3倍，让我们向实现粮食自给自足迈了一大步。”瑞杰感叹，“这种帮助对我们来说非常重要。”

水稻是马达加斯加的主要农作物，占该国农业种植面积一半以上。但受制于种子质量、种植技术、基础设施等因素，水稻产量难以满足本国民众粮食需求。

自2007年起，中国专家扎根当地，推广适应当地的杂交水稻品种、培训农业技术人员和水稻种植户等。目前，中国杂交水稻在马达加斯加累计推广面积超过7.5万公顷，对当地消除饥饿具有重要意义。

加纳记者：一口给村民带来健康的水井

在新闻中心电子屏幕前，加纳广播公司记者萨姆勒饶有兴致地观看着中国媒体的视频报道。

萨姆勒从事记者职业19年，笔记本电脑里存着他制作的多期视频节目，这些节目很多聚焦中国。萨姆勒随手打开一期，节目里讲述了中国帮助加纳农村修建水井、解决当地用水难题的故事。

在加纳部分农村地区，村民饮水困难，不清洁饮水导致痢疾、霍乱等发病率较高。“中国在当地援建的水井，让村民们再也不用为打水而奔波，痢疾、霍乱等疾病也少了很多。”萨姆勒介绍，“当地人都知道，中国人帮助加纳人，是我们的好朋友。”

“我们民心相通，命运与共。”萨姆勒说。

(责编：白宇、卫嘉)