新华社北京9月3日电

中华人民共和国和尼日利亚联邦共和国关于建立全面战略伙伴关系、构建高水平中尼命运共同体的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，尼日利亚联邦共和国总统博拉·提努布于2024年9月3日对中华人民共和国进行国事访问，并来华出席中非合作论坛北京峰会。

访问期间，习近平主席同提努布总统在亲切友好氛围中举行会谈，就中尼关系以及共同关心的国际和地区问题交换了意见。两国元首一致认为，站在新的历史起点上，中尼作为发展中大国和新兴经济体的重要代表，战略协作不断加强，将为新时代中非关系注入新的动能，也将引领“全球南方”携手共进。

为进一步巩固互信，拓展合作，加强协作，两国元首一致决定将中尼关系提升为全面战略伙伴关系，构建高水平中尼命运共同体。

一、打造高水平战略互信

（一）双方认为，建交半个多世纪以来，两国相互尊重、平等相待，两国关系历经国际风云变幻考验，政治互信持续增强，务实合作成果丰硕，走出了一条联合自强、合作共赢之路。

（二）双方重申两国在主权和领土完整等涉及彼此核心利益和重大关切的问题上坚定相互支持。中方支持尼方“重燃希望”施政理念，支持尼日利亚为维护国家统一、和平、安全和社会安定，以及促进经济发展和民生改善所作努力。尼方坚定奉行一个中国原则，认为世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台湾独立”，反对干涉中国内政，坚定支持中国政府为实现国家统一所作努力。

（三）双方高度评价中非合作论坛成立24年来对推进中非高质量合作发挥的引领作用，认为中非合作论坛北京峰会成功召开开启中非团结合作新篇章。双方愿以《中非合作论坛峰会北京宣言》和《中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）》为引领，深化中非互利务实合作，实现共同发展繁荣。

（四）双方重申坚定支持对方自主选择符合本国利益的发展道路，将加强治国理政经验交流。尼方高度赞赏中国人民在中国共产党领导下，以中国式现代化实现伟大变革，认为中国式现代化为人类现代化拓展了路径选择和实践方案。

双方赞赏各自国家政府通过实施各种发展举措，努力将可持续发展和经济增长作为优先事项，以实现减贫和加强粮食安全。

（五）双方高度评价中尼政府间委员会及其各分委会为深化两国全方位合作发挥的统筹、协调和推动作用，商定继续在该机制下积极协作，就第二届中尼政府间委员会全会和各分委会会议召开事宜保持密切沟通。

（六）尼方赞赏并支持习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。双方承诺在联合国、二十国集团、金砖国家等国际事务中支持对方所作努力。双方同意支持日益增长的关于联合国安理会改革的呼吁，改革应平衡地域代表性，以反映当前的地缘政治现实。双方认为包括发展权在内的人权问题是全人类共同事业，反对将人权问题政治化，反对以人权为借口干涉别国内政。

（七）中方赞赏尼方为维护地区和平与团结、促进地区一体化发展所做的努力，强调尊重民主、良治和公民权利，支持西非国家通过友好协商和对话化解分歧，推进地区一体化进程。为此，中方同样呼吁其他国际社会各方避免将地区作为地缘竞争的场合。

二、密切高水平发展合作

（八）两国将以签署《中华人民共和国政府与尼日利亚联邦共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》为引领，致力于推动共建“一带一路”倡议高质量合作、中非合作论坛会议成果与尼日利亚“重燃希望”和“八大优先领域”施政纲领对接，全方位、高质量推进务实合作。

（九）中方欢迎尼日利亚通过中国国际进口博览会、中非经贸博览会、中国进出口商品交易会、拉各斯和阿布贾国际贸易博览会以及一年一度的尼日利亚采矿周等平台及电子商务、在华物流中心等新途径扩大中尼贸易，支持尼日利亚更多优质产品进入中国市场。尼方愿同中方加强在能源和矿产资源开发方面的伙伴关系，愿同中方企业在当地合作建厂，满足当地消费和出口需要。中国将鼓励更多有实力的中国企业赴尼日利亚投资，助力尼日利亚经济多元化蓬勃发展。

（十）两国将把握生产力发展契机，进一步全面深化改革，共同探索数字经济、绿色发展、蓝色经济、农业现代化等领域合作，培育新的合作增长点。尼方欢迎中方提出的《全球人工智能治理倡议》《全球数据安全倡议》，赞赏中方为提高发展中国家在人工智能、网络、数据领域的权利所作努力。

（十一）双方同意深化两国基础设施互联互通合作。中方积极支持尼方推进国内交通、港口、自贸区等基础设施建设，实现产业融合发展。双方愿共同努力，充分发挥尼日利亚在西部非洲的地理和发展优势，打造非洲跨国跨地区合作标杆项目。

（十二）双方鼓励本币互换等灵活多样的区域货币金融合作，促进中尼贸易往来，为全球金融稳定作出贡献。双方将同意开展两国反洗钱与反恐怖融资金融情报国际合作，支持尼方维护金融和外汇市场秩序、打击洗钱等金融犯罪行为的努力。

（十三）双方愿支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对贸易保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，为两国企业合作营造透明、非歧视的营商环境。双方支持建立更多两国地方省市友好关系，扩大、深化地方合作。

（十四）双方承诺加大力度保护各自国内对方公民的合法权益，为对方企业营造有利营商环境。

三、加强高水平安全互助

（十五）双方同意加强多边事务协调合作，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同努力维护和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系。

（十六）中方赞赏尼方在西非国家经济共同体发挥的领导作用和为实现该地区稳定所作的努力，支持尼方在打击恐怖主义、管控分歧等地区事务中继续发挥强有力的领导作用。双方同意致力于维护萨赫勒、几内亚湾等地区和平、安全和稳定。

（十七）中方支持尼方提升军队科技、装备、情报等能力建设，更有效应对国内国外、地区和国际、传统与非传统安全挑战。双方愿加强安全部门交流合作，提高维护国家主权和安全利益能力，共同致力于维护地区和世界和平。

四、增进高水平互鉴

（十八）双方高度评价两国在文化、旅游、教育、青年、媒体、体育领域合作成果，将继续发掘各自多元文化和古老历史优势，通过相互交流、相互学习、相互了解，增进民众间友谊纽带，增进彼此信任、利益共享与共同进步。

（十九）双方愿继续打造“欢乐春节”、“中尼文化周”、中尼电影节、阿布贾国际艺博会等文化品牌，加强艺术团组和人员互访交流活动，推进创意文化领域人力资源培训，并加强出版、影视节目制作、文化遗产、图书馆、博物馆、旅游推介等文化和旅游领域合作。

（二十）双方一致认为，提努布总统访华期间，中尼双方达成广泛重要共识，签署一系列合作协议和谅解备忘录，访华取得圆满成功，两国关系发展进入新阶段。

以中文和英文于2024年9月3日在北京发布，两种语言文本内容一致。

(责编：卫嘉、白宇)