新华社约翰内斯堡9月3日电 专访：将非中合作推向新的高度——访南非非国大总司库拉莫豪帕

新华社记者谢江 王晓梅

“多年来，中国与非洲在中非合作论坛框架下实施了一大批互惠互利的合作项目，取得了丰硕的合作成果，为双方人民带来了实实在在的好处。即将召开的中非合作论坛北京峰会是进一步加强非中各领域务实合作的又一次重要机遇，有望将非洲与中国的关系推向新的高度。”南非非洲人国民大会（非国大）总司库格温·拉莫豪帕女士日前在约翰内斯堡接受新华社记者专访时说。

中非合作论坛北京峰会将于9月4日至6日在北京举行，主题为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。拉莫豪帕表示，当前，非洲与中国都在通过各自的现代化之路来推动经济增长和改善民生，本次峰会以携手推进现代化为主题，对非洲和中国都具有重要意义。

她说，中国式现代化取得了举世瞩目的成就，对非洲实现自身现代化具有重要借鉴意义。“中国在清洁能源、电动汽车等多个新兴领域处于领先地位，非中在携手推进现代化方面合作潜力巨大。”

谈到非国大与中国共产党之间日益密切的党际交流，拉莫豪帕表示，非国大珍视与中国共产党建立的亲密关系。两党之间的友谊，是在各自争取解放、独立和繁荣的斗争中形成的，这种友谊深深地根植于两党寻求进步的奋斗中。

在加强“全球南方”合作方面，拉莫豪帕认为，南中两国既是金砖国家合作机制成员国，也是“全球南方”国家的代表，两国在全球多边框架下的合作有助于提高“全球南方”的声音，进而促进世界和平、稳定和发展。

拉莫豪帕说：“非中合作是在平等互利的基础上进行的，我们对此非常赞赏。”她高度评价中方提出的“支持非洲工业化倡议”“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”，并表示，这些倡议和计划“非常关键”，“将在促进非洲国家发展方面发挥重要作用”。

拉莫豪帕曾多次访问中国。她发现，两国商业界对投资对方市场的兴趣日益浓厚，对彼此的市场前景保持信心与乐观。“在我看来，双方在新能源和农产品加工等领域合作前景十分广阔。”

拉莫豪帕还对两国蓬勃发展的人文交流充满信心和期待。“中国一直是南非重要的外国游客来源地之一，我们欢迎中国游客来旅游。同时，我们也希望促进两国学术机构之间的交往，加强人才培养合作。”

拉莫豪帕说，在双方领导人的战略引领下，非中合作近年来取得了巨大的进展。“中非合作论坛北京峰会即将召开，我们期待着巩固非中合作与非中关系，并将其提升到一个新的高度。”

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