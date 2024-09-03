新华社北京9月3日电 题：共话合作 共享机遇——中国贸促会介绍第八届中非企业家大会有关情况

新华社记者潘洁、吉宁、谢希瑶

作为2024年中非合作论坛峰会的重要配套活动，第八届中非企业家大会将于9月6日在北京举行。此次企业家大会有何特点？中外嘉宾将探讨哪些议题？中国贸促会9月3日就第八届中非企业家大会有关情况向中外媒体吹风。

中国贸促会副会长张少刚介绍，本次大会由中国贸促会和商务部共同主办，将举行开幕式、专题发言和闭幕三个环节。中非领导人将发表致辞，阐述如何增进中非双方友谊、加强合作。

张少刚说，本届企业家大会中非各方踊跃报名参会，报名人数远超预期。目前，共有中方企业代表382人、非方企业代表408人。与会企业涉及行业多，既有来自能源矿业、基础设施等传统产业企业代表，也有电子科技、通信卫星、生物医药等新兴产业企业代表；既有中非各领域知名的龙头企业，也有相当数量的中小企业。

在专题发言环节，中非企业家代表将围绕“推进产业链供应链融合”和“推动新兴产业发展”两个议题，分享中非企业家开展合作的成功经验，探讨峰会新举措带来的合作机遇。

“这两个议题是在广泛征求各方意见、充分调研中非经贸合作发展方向的基础上设置的。”中国国际商会秘书长孙晓说，在推进产业链供应链融合方面，中国是拥有全球最完整产业链的发展中大国，非洲是世界上发展中国家最为集中的大陆，中非在产业链供应链方面具有极强的互补性；在推动新兴产业发展方面，中非依托共建“一带一路”和中非合作论坛等，在数字经济、绿色发展等领域深入合作，取得良好成效。

中国贸促会联络部部长林红红表示，本届中非企业家大会受到非洲各国政府、工商界的高度重视，各方普遍希望就深化中非经贸合作、构建更加紧密的中非命运共同体展开深入交流，共同把中非经贸合作的“蛋糕”越做越大，不断提升中非合作的含金量。

孙晓在吹风会上介绍了中国贸促会推动中非经贸合作有关情况。2006年，中国贸促会与非洲工商会联盟共同成立了中国—非洲联合工商会，目前已与非洲36个国家的56个对口机构签订合作谅解备忘录，通过展会、互访、培训、商事法律服务等为中非企业开展贸易投资合作提供便利。

此外，中国贸促会还编发了赞比亚、埃塞俄比亚等17个非洲国家的企业对外投资国别（地区）营商环境指南，针对非洲投资热点国家举办企业“走出去”系列专题培训，并在南非、埃及设立代表处，更好服务中非企业。

中非企业家大会是中非合作论坛框架下中非工商界最高级别的经贸盛会。自2003年创办以来，中非企业家大会每三年在中国与非洲国家轮流举办，迄今已成功举办七届。

(责编：牛镛、岳弘彬)