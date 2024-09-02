新华社北京9月2日电 外交部发言人毛宁2日表示，人文交流是新时代中非合作的重要内容，相信即将举行的中非合作论坛峰会将进一步拉紧人文交流纽带，续写人民相知相亲新篇章。

当日例行记者会上，有记者问：日前非洲50个国家的63名学者联名致信习近平主席，高度赞赏中非合作论坛历史性成就并热切展望新一届论坛峰会。习主席在复信中鼓励他们继续为构建高水平中非命运共同体、维护“全球南方”共同利益提供智力支持。有非洲学者表示，习主席的复信彰显了中国对非中学术交流的高度重视，民间交流为非中扩大对话、深化合作作出了积极贡献。中方如何看待人文交流对中非关系发展的作用？

“中非友谊源远流长，双方人民有着天然的亲近感。正如习近平主席在复信中指出，中国和非洲从来都是命运共同体。”毛宁说。

她表示，人文交流是新时代中非合作的重要内容。在双方共同努力下，中非教育合作成果丰硕，文化交往日益丰富，文明交流穿越时空，民众相互理解和友谊不断加深，中非青年大联欢、“非洲梦想上太空”等活动多姿多彩，为中非友好事业不断注入新活力。

“相信即将举行的中非合作论坛峰会将进一步拉紧人文交流纽带，续写人民相知相亲新篇章，有力推动中非关系发展和命运共同体建设。”毛宁说。

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