非洲，富饶美丽、充满生机。这里蕴藏着人类起源的秘密，也是21世纪的希望热土。

政治互信持续深化

中国长沙和刚果（布）首都布拉柴维尔是中非第一对正式缔约的友好城市。来自长沙的中国建设者参与修建的国家一号公路，让黑角和布拉柴维尔间的通行时间，从原来的一个星期缩短至6个小时。

在元首外交的引领下，中非政治互信持续深化，地方合作活力迸发。中非休戚与共、并肩奋斗，凝结起牢不可破的兄弟情谊。

经济合作迅速发展

格雷戈里的家乡尼日利亚是世界上最大的木薯生产国。2023年7月，他来到海南开展木薯虫害绿色综合防控研究。他希望将自己在中国学习到的知识和技术带到尼日利亚，为推动当地农业发展、促进社会经济繁荣贡献力量。

进入新时代以来，中非命运共同体建设步入“快车道”。中非经贸合作加速发展，深度广度不断拓展。在中非双方共同推动下，中非经贸合作不断迈上新台阶，合作共赢之路越走越宽。

社会合作方兴未艾

25岁的赫诺克获得赴中国重庆参加第二届“一带一路”国际技能大赛的机会。为了提高竞赛水平，他找到埃塞俄比亚鲁班工坊的中国老师江绛。经过培训，赫诺克顺利完成比赛。

中非社会合作方兴未艾。中国积极同非洲开展减贫、卫生、教育等社会领域合作，通过加强交流、提供援助、分享社会发展经验，帮助非洲国家提高社会综合发展水平，为非洲经济发展创造内生动力。

人文合作日益扩大

乔波是肯尼亚国家博物馆高级研究员。在中肯联合考古合作中，他和来自中国的考古学家们相交、相知。2024年7月，乔波等4人受邀来到中国河南，就进一步合作展开交流。

中非人文合作日益扩大。人文交流、民间往来有力促进了中非民心相通，也为新时代中非合作注入强大活力与动力。

和平安全合作稳步拓展

2016年7月，南苏丹首都朱巴爆发武装冲突，正在朱巴执行任务的中国维和步兵营105号步战车被火箭弹击中。中国维和步兵营失去了两名战士——李磊、杨树朋。

多年来，中国是非洲和平与安全事务的建设性参与者，一贯致力于支持非洲人以非洲方式解决非洲问题。中非和平安全合作稳步拓展。

如今，在真实亲诚对非政策理念的引领下，中国和非洲正在通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业。

策划：孙志平、米立公

统筹：李薇、吕馨慧、祁星

编导：牛小溪、王超、张志欢、苏轶人、李小卉、邓冰雪

包装：邱婧熠

配音：王帅龙

综合新华社记者报道

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(责编：袁勃、赵欣悦)