新华社北京9月2日电 新闻背景：中非合作论坛

新华社记者

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。中非领导人将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，共叙友情，共商合作，共话未来。这是中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。

中非合作论坛是中国和非洲国家之间在平等互利基础上的集体对话机制，成立于2000年。其宗旨是平等磋商、增进了解、扩大共识、加强友谊、促进合作。论坛成员包括中国、与中国建交的53个非洲国家以及非洲联盟委员会。

2000年10月，中非合作论坛——北京2000年部长级会议在北京召开，会议通过《北京宣言》和《中非经济和社会发展合作纲领》两个历史性文件，中非合作论坛机制正式建立。

迄今，中非合作论坛已举行八届部长级会议，并先后于2006年11月、2015年12月、2018年9月举行论坛峰会——2006年中非合作论坛北京峰会确立中非新型战略伙伴关系；2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会确立中非全面战略合作伙伴关系；2018年中非合作论坛北京峰会确定构建更加紧密的中非命运共同体，推动中非关系进入历史最好时期。

随着中非友好与合作不断拓展和深化，中非青年领导人论坛、中非智库论坛、中非民间论坛、中非地方政府合作论坛、中非媒体合作论坛、中非减贫与发展会议、中非民营经济合作论坛、中非农业合作论坛、中非和平安全论坛等中非合作论坛分论坛陆续成立。

中非合作论坛成立24年来，在双方共同努力下，形成平等务实高效特色，论坛框架下的中非合作成效显著，成果丰硕，受到中非人民广泛欢迎和国际社会高度评价。

近年来，中非双方将“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，依托中非合作论坛平台，同非洲国家共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，持续推动中非合作提质升级。中国目前是对非投资规模最大的发展中国家，连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位。

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