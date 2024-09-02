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以军在加沙地带拉法市发现6名被扣押人员遗体

2024年09月02日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷9月1日电（记者王卓伦）以色列国防军9月1日发表声明说，以军在加沙地带南部城市拉法的一处地下隧道发现6名以方被扣押人员的遗体，初步估计他们一天前死亡。

　　以军声明说，发现这6具遗体前，以军士兵没有在地下隧道与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员发生冲突，但双方在隧道所在区域的地面激战。

　　以色列国防军发言人哈加里日前确认，以军突击队从加沙地带一处地下隧道中营救出一名被扣押的以色列人。哈加里9月1日发表声明称，6名被扣押人员或在以军抵达前被哈马斯武装人员杀死，他们遗体的位置距离8月27日营救出那名被扣押人员的地点约1公里。

　　以色列多地9月1日爆发大规模游行示威，民众呼吁以政府尽快达成停火协议，让所有被扣押人员获释。内塔尼亚胡当天发表声明称，以政府及他本人都致力于继续寻求达成停火协议，以便让所有被扣押人员获释并保障以色列人安全。

　　根据以军9月1日发表的另一份声明，约旦河西岸一处被以军控制的检查站当天发生袭击事件，以方3名警察死亡，袭击者逃离现场。

　　去年10月7日，哈马斯从加沙地带突袭以色列境内军民目标，导致约1200人死亡，约250人被哈马斯等巴方武装人员带回加沙地带扣押。以色列随后对加沙地带发起大规模军事行动。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门发布的数据，本轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带军事行动已造成超4万巴勒斯坦人死亡、逾9.3万人受伤。

(责编：刘叶婷、张悦)

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