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外国媒体人怎么看成都？“我要记录这里的好客和魅力”

2024年08月31日11:21 |
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8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛在成都举行，来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会，探讨如何为“一带一路”倡议贡献媒体力量，同时也被论坛举办地成都深深吸引。

“我会将此次成都之行制作成媒体产品”

意大利逆流外交网站总编辑亚历山大·比安奇对他的成都之行评价颇高。“这段经历对我来说非常重要，这是了解这座美好城市的一种方式。”他谈到，成都是了解中国深厚传统文化的一个绝佳窗口，“当我回到意大利罗马时，我会将这段宝贵经历制作成媒体产品进行传播。”在他看来，当今媒体扮演着重要角色，不仅是信息传播平台，也是为了展示真实，传播客观的价值观。亚历山大认为，“一带一路”倡议对于传播新愿景非常重要，提升了基于商业、文化、旅游的国际关系。尤其是在当下，中国推出144小时过境免签政策，“意大利人有更多机会来到中国、来到成都实地看看，了解这里的精彩故事。”

在匈牙利民主传媒集团执行总编辑大卫·本奇克眼中，中国正在进行一些新的实践，他身边的人们对此也越来越好奇：“一带一路”正在发生什么？“匈牙利位于东西方之间的门户，这对匈牙利来说是一个巨大的优势。”大卫·本奇克坦言，大多数欧洲人对中国的了解有限，“我们媒体的职责就是通过反映事实，让人们正确地了解中国。而且我们发现公众了解了中国，就会开始喜欢她。”

此次来到成都，大卫·本奇克很兴奋。“匈牙利和中国之间的合作非常密切，‘一带一路’倡议对匈牙利人民和社会产生了深远的影响，我们也想知道中国发生着怎样的变化。”大卫·本奇克将此次成都之行视为了解和发现中国的契机，“如此多的媒体人真切看到了这里的美好生活，无论是基础设施还是公共生活，都是中国发展的鲜明印证。”

“我要记录这里的好客和魅力”

丹麦《哥本哈根邮报》是丹麦为数不多的英文报纸，发行人杰斯珀·斯基尔坚信，这份报纸能够脱颖而出的关键在于“提供人们关心的信息”。在哥本哈根，杰斯珀·斯基尔乐于收集与中国相关的故事。离他家不远处有一个中餐馆，老板来自中国，杰斯珀·斯基尔和他们一家成了朋友。他发现，这家的男孩虽然只有十几岁，但他已经开始运用数字化技术进行客流分析和预测，实现餐厅精准管理。他记录下了这个故事，“从别人的成功中学习总是很有趣的，这也是一种文化交流，我们在学习中国人的智慧。”

第一次来到成都，他兴奋地拿着手机四处拍摄，“我在酒店时拍了很多窗外的照片，我已经在期待走到城市各处去体验这座热情好客的魅力城市，我要记录下来。”

瑞典“一带一路”研究所所长史蒂芬·布劳尔对中国文化充满兴趣，他随身带着有关中国的书籍。“我正在学习更多关于中国的知识，因为中国和欧洲正日益紧密地联系在一起。我对成都的美丽印象深刻，非常荣幸也很高兴来到这里。”他此行期待与其他媒体加强联络，为报道“一带一路”故事找到更多角度与素材，“成都一定会成为故事的发生地和主角。”

来源：红星新闻

(责编：崔越、刘洁妍)

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