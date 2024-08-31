泰国民众联络厅厅长素拉塔·拉卡赛穆。郝飞 摄

川观新闻记者 陈碧红

“虽然我此前来过中国，但这是我第一次来到美丽的蓉城，我看到了大熊猫的故乡，这个梦想成真了！”8月28日，在四川成都举行的2024“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场，泰国民众联络厅厅长素拉塔·拉卡赛穆特意在大会发言现场分享了她的好心情。

在素拉塔·拉卡赛穆看来，共建“一带一路”倡议不仅是一项经济工程，还是连接全球人民的桥梁。“对泰国而言，共建‘一带一路’是连接东盟地区的重要纽带，不仅加强了贸易投资，还促进了丰富的文化交流，提升了共建‘一带一路’国家人民的生活质量，造福了地区和全球社会。”

她认为，泰国与中国的媒体合作，一直促进着两国人民之间的相互理解，泰国民众联络厅通过谅解备忘录等形式与国际伙伴建立合作关系，其中就包括与中国媒体机构签署的5份谅解备忘录，“这些宝贵的伙伴关系让我们两国的媒体同仁能够相互学习，可以跨越国界、交换新闻和信息，生动体现了共建‘一带一路’精神。”

最后，她还表达了更多的期待：明年泰国政府以及泰国的中泰协会将会筹备中泰建交50周年，我们将筹备高层访问和各种各样宣传活动以及文化盛宴，特别是在中国农历新年之际，还将举办别具一格的活动来庆祝佳节，我诚挚邀请各位届时莅临泰国，与我们共同纪念这一重要时刻，续写两国关系的下一个篇章。期待双方共同打造繁荣、和平、和谐新未来。

来源：川观新闻

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