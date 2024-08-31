新华社惠灵顿8月31日电（记者卢怀谦 郭磊）第五次中新气候变化部长级对话近日在新西兰首都惠灵顿成功举行，中国生态环境部部长黄润秋与新西兰气候变化部部长沃茨共同出席。双方就各自气候政策、双边务实合作、全球气候治理等议题开展深入交流，提出在碳排放交易、绿色金融等领域深化合作。

黄润秋介绍了我国应对气候变化的政策、行动和进展成效，阐述了参与气候变化、生物多样性和塑料污染等多边进程的立场，提出在碳排放交易、绿色金融、基于自然的解决方案等领域，进一步深化中新双边气候政策对话与务实合作的具体建议，希望新方为中国企业在新开展绿色低碳业务提供便利支持。

沃茨分享了新西兰政府的最新气候战略、工作重点和行动进展，赞赏中方气候行动成效和多边进程领导力，表示愿与中方在碳市场、可再生能源、电动汽车、绿色金融、基于自然的解决方案等领域，加强政策交流与务实合作，新方欢迎中国新能源产业进一步发展，为全球低碳转型注入新动力，也欢迎中方企业到新投资合作。

双方一致认为，应落实好中新两国领导人的共识，与国际社会一道共同应对气候变化挑战，为气候多边进程注入信心和动力。双方将加强政策对话与沟通协调，探讨更新双边气候合作文件，共享应对气候变化带来的绿色低碳转型发展机遇。

应沃茨邀请，黄润秋于8月26日至28日率团访问新西兰。访新期间，黄润秋还与新西兰地热协会、地质与核能科学研究所的代表进行对话交流，就低碳城市建设、适应气候变化、水环境保护、地热能发展等议题交换意见。

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