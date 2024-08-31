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中国代表：奉劝美方不要甩锅推责、制造对立

2024年08月31日11:17 | 来源：新华网
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新华社联合国8月30日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽30日在安理会审议向乌克兰提供武器问题时强调，国际社会的当务之急是推动停火止战，实现和平。美方如果真心想要结束战争，就应同包括中方在内的有关国家一道作出努力，而不是甩锅推责、制造对立。

耿爽说，乌克兰危机仍在延宕，大量武器弹药持续流入战场，品种和范围不断扩大，致命性和杀伤性不断加强，流失和扩散风险不断累积，令人深感担忧。一味向战场输送武器只会造成更多伤害，带不来持久和平。持续鼓吹阵营对抗只会进一步加剧危机恶化，让通往和平的道路更加曲折。

耿爽说，中方认为，当前重点是遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，尽快推动局势降温。中方呼吁冲突当事方展现政治意愿，相向而行，早日停火止战，开启和谈，呼吁国际社会为此创造有利条件，提供切实帮助。

针对美国代表的发言，耿爽强调，中方不是乌克兰危机的制造者，更不是当事方。中方没有向冲突任何一方提供武器，始终严格管控军民两用物项。中国企业按照世贸规则和市场原则，同包括俄乌在内的世界各国开展正常的经贸合作，合理合法，无可指摘。事实上，美国也一直保持着同俄罗斯的经贸往来。美方不但对中方的劝和促谈努力视而不见，反而一而再、再而三地在安理会散布谎言，在乌克兰问题上对中国进行污蔑抹黑，中方对此坚决反对，决不接受。在乌克兰问题上，美方与其大唱高调，不如真正为推动和谈、缓解危机作出一些切实的努力。

(责编：王静、牛镛)

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