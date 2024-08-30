新华社北京8月30日电（记者董雪）外交部发言人林剑30日表示，维护国际和平安全、促进全球发展繁荣，是中国和非洲国家的共同主张和追求。双方将以2024年中非合作论坛峰会为契机，汇聚发展中国家团结合作的“全球南方”力量，共同捍卫国际公平正义，共同促进世界和平发展。

当日例行记者会上，有记者问：日前非盟委员会前副主席姆文查、南非外交学会会长巴哈纳等非洲人士表示，在当前变乱交织的国际形势下，非中都面临复杂挑战，应共同坚持多边主义，维护世界和平发展，为完善全球治理贡献智慧力量。但同时西方也有观点认为，中国正利用“全球南方”对当前国际体系的担忧和不满，挑战“自由世界秩序”。发言人对此有何评论？

林剑表示，中国和非洲国家曾饱受殖民主义、帝国主义的压迫和侵略，在反殖、反帝的道路上相互扶持、并肩战斗，赢得国家独立和民族解放。“我们都深知坚持独立自主、捍卫公平正义的可贵，都认同和平共处五项原则，都致力于推动建设平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。”

林剑说，中国和非洲国家坚定践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，反对殖民主义遗毒和霸权主义行径。坚定支持彼此核心利益，坚持发展中国家正义立场。坚定推动构建开放型世界经济，拆墙而非筑墙、开放而非隔绝，让发展中国家更好共享经济全球化成果。坚定主张世界不应富国恒富、贫国恒贫，反对一切形式的强权干涉和经济胁迫，要求发达国家正视历史责任、兑现发展承诺。坚定推动政治解决国际和地区热点问题，倡导以对话弥合分歧、以合作化解争端，在乌克兰危机、巴以冲突上为停火止战大声疾呼。坚定支持以文明交流超越文明隔阂，促进文明包容互鉴。坚定支持增加发展中国家特别是非洲国家在国际治理体系中的代表性和发言权，中国率先支持非盟成为二十国集团成员，欢迎更多非洲国家加入金砖大家庭。

“中非是维护发展中国家正当权益、维护联合国宪章宗旨、维护多边主义和国际公平正义的中坚力量。双方将以下周举行的中非合作论坛峰会为契机，汇聚发展中国家团结合作的‘全球南方’力量，共同捍卫国际公平正义，共同促进世界和平发展。”林剑说。

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