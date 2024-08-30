新华社阿比让8月30日电 通讯：新地标点亮阿比让——记科特迪瓦科科迪桥通车一周年

新华社记者周楚昀 张健

“科科迪桥不仅是建筑杰作，也是科特迪瓦首座配备照明工程的桥梁，它的斜拉索在夜空中‘点亮’科特迪瓦的美。”科科迪桥项目技术工程师让·马克·奥杰说。

8月12日，由中国企业承建的科特迪瓦科科迪桥竣工通车一周年。一年来，这座西非地区规模最大的斜拉桥极大缓解了当地的交通压力，成为科特迪瓦经济首都阿比让的新地标。

阿比让被潟湖天然分割为多个区域，各区域间机动车通行主要依靠数量有限的几座桥梁，交通拥堵问题严重。近年来，随着潟湖沿岸城市化进程加速，大量人口涌入进一步加剧了交通压力，不仅影响市民日常出行，也制约了阿比让的发展潜力。

由中国路桥工程有限责任公司承建的科科迪桥又名阿比让五桥，是阿比让的第五座跨湖大桥。它横跨埃布里耶潟湖，连接阿比让市辖区的普拉多和科科迪，主线总长约1.63公里，其中主桥长630米，主跨200米，主塔高108.6米。

奥杰曾在中国留学并获得经济学硕士学位。毕业后他回到家乡，5年前加入中国路桥公司。据他介绍，大桥建成后，从阿比让南部地区前往科科迪无需绕行北部的沿湖公路和环岛，大幅缩短了通行时间。

“有了这座桥，我从普拉多到科科迪只需5分钟。”驾驶员苏拉马·德拉马内说。

2023年8月12日，科特迪瓦总统瓦塔拉在科科迪桥通车仪式上称赞这座桥兼具实用性与美观性，是改善民生的高品质工程，将有效缓解阿比让市区的交通拥堵问题。据中方项目部总经理曹长伟介绍，自通车以来，大桥日均汽车通行量在3.5万至4.5万辆。

今年1月，第34届非洲国家杯足球赛（非洲杯）在科特迪瓦举行。开幕式上，科科迪桥的气球模型徐徐“升起”，成为开幕式的一大亮点，也为科科迪桥“俘获”更多粉丝。

刚果（布）工程师西蒙·皮埃尔·卢法就是在观看非洲杯开幕式时，被科科迪桥吸引。这次来阿比让旅游，科科迪桥成为他必须“打卡”的地标之一。

“在回国之前，我一定要亲眼看看这一杰作。”站在大桥旁，卢法细细端详着主桥，并不时拿起手机拍照留念。

奥杰说，科科迪桥项目给当地居民创造了更多就业机会，他和科特迪瓦同事也学到许多专业知识。“我衷心感谢中国企业和科中合作对科特迪瓦发展的巨大贡献。”

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