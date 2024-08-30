新华社北京8月29日电 综合新华社驻外记者报道：近日，中国驻厄瓜多尔、斯里兰卡、埃塞俄比亚、肯尼亚和博茨瓦纳大使馆举行欢送会，为获得中国政府奖学金的当地学生送行。这些国家的官员在欢送会上表示，感谢中国政府支持和帮助，感谢中国为这些国家的教育、社会、经济发展以及科技进步所发挥的作用。

在中国驻厄瓜多尔大使馆举行的送行招待会上，厄瓜多尔高等教育、科技和创新国务秘书塞萨尔·巴斯克斯表示，中国政府奖学金帮助厄瓜多尔学生实现了赴华求学的梦想，通过汲取知识、拓展眼界，这些青年未来将为国家经济和社会发展作出贡献。学生代表伊莎贝尔·赫尔维斯说，她十分期待在中国的学习生活，学成归国后将传播中国文化，架起两国人文交流的桥梁。

中国驻厄瓜多尔大使陈国友勉励获奖学生在中国努力汲取知识、享受校园生活，感受中国的真实日常和发展变化。

在中国驻斯里兰卡大使馆举行的奖学金颁发仪式上，斯里兰卡教育部长苏西尔·普雷马贾扬塔说，中国一直是斯里兰卡的全方位支持者，斯中关系愈发紧密、友谊不断加深，借此机会再次向中国表达衷心感谢。斯学生代表尼梅莎·埃克纳亚克说：“赴中国留学深造是我一直以来的梦想，我一定珍惜中国政府提供的宝贵学习机会，做两国关系的友好使者。”

中国驻斯里兰卡大使戚振宏表示，希望全体学子珍惜来之不易的留学机会，学成回国后以更宽广的视野和更坚实的知识，为斯里兰卡的建设与中斯关系发展作贡献，为构建中斯命运共同体助力。

埃塞俄比亚教育部奖学金和国际化司负责人伊多萨·特法萨在中国驻埃塞俄比亚大使馆举行的欢送会上表示，中国在推动埃塞社会经济发展和科技进步方面发挥着重要作用。他鼓励学生们努力成为中埃塞交流的纽带，为加强双边关系作出贡献。学生代表格迪富·塞韦内特说：“我们将在中国努力学习更多知识和技能，追求高等教育的梦想。”

中国驻埃塞俄比亚大使馆首席馆员申钦民希望获得奖学金的学生广交朋友，学有所长，回国后为国家发展贡献力量；同时全面了解中国，成为中埃塞友谊的接班人。

在中国驻肯尼亚大使馆举办的欢送仪式上，肯尼亚教育部副部长因扬加拉表示，感谢中国政府长期以来对肯教育事业的大力支持，希望同学们珍惜赴华留学的宝贵机会，认真学习中国的先进知识和发展理念。学生代表威恩·拉尤拉说：“感谢中国政府为我们提供奖学金赴华深造，这对我们的未来至关重要。我将努力学习，为中肯交流作贡献，用在中国学习到的知识和技能建设好我的国家。”

中国驻肯尼亚大使馆公使衔参赞张执中致辞说，希望赴华留学生争做中肯、中非友好合作的建设者和传播者。

在中国驻博茨瓦纳大使馆举办的欢送会上，博方代表感谢中国政府长期支持博人才培养，希望继续深化两国在人力资源和教育领域的合作，不断加强双边友好交流。

中国驻博茨瓦纳大使范勇勉励学生们把握中非关系发展的新机遇，学有所成，做国家发展的栋梁，为中博友谊多作贡献。

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