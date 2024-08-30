新华社莫斯科/基辅8月29日电 据塔斯社报道，俄罗斯前国防部副部长帕维尔·波波夫29日因涉嫌诈骗被拘留。乌克兰总统办公室顾问米哈伊洛·波多利亚克29日表示，乌方新型弹道导弹的射程可达600至700公里。

塔斯社报道，俄罗斯侦查委员会代表表示，波波夫被捕与俄“爱国者公园”事件有关。2021年至2024年间，负责“爱国者公园”开发、维护和运营的波波夫涉嫌挪用公款、中饱私囊。辩护律师称，波波夫坚决否认与“爱国者公园”案件有关。俄总统普京曾于6月17日签署命令解除波波夫的职务，同时取消其现役军籍。

俄外长拉夫罗夫29日在与塞内加尔外长亚辛·法勒会谈后举行的新闻发布会上说，任何人都不应怀疑俄罗斯准备进行谈判的意愿，但乌克兰在库尔斯克地区的冒险行动使这一可能化为乌有。

俄国防部29日通报，过去24小时内，俄军击退乌克兰突击队在库尔斯克方向的4次进攻，乌克兰武装部队在库尔斯克方向损失400多名军事人员和29辆装甲车。自库尔斯克方向的敌对行动开始以来，乌方共损失7450名军事人员。

另据塔斯社29日报道，俄武装力量军事政治总局副局长阿劳季诺夫说，乌克兰武装部队正在库尔斯克地区的一些地点建立防御工事并固守。只有在少数几个方向，乌军正试图突破俄罗斯阵地。据俄罗斯红十字会消息，俄罗斯红十字会库尔斯克地区分会已向该地区的炮击受害者运送257吨生活必需品。

乌克兰总统泽连斯基27日说，乌克兰成功试射新型弹道导弹，但未披露细节。乌总统办公室顾问波多利亚克29日在电视台直播节目中被问及导弹射程，回答说“600-700公里”。

乌克兰空军29日在社交媒体上说，28日夜间至29日清晨俄军发射了74架无人机和5枚导弹，乌军在境内9个地区共击落60架无人机和2枚导弹，另有14架无人机可能落入乌境内。

另据塔斯社29日报道，一名美国官员向美国媒体证实，乌克兰一架F-16战斗机坠毁。美国媒体报道说，事件发生在8月26日，战斗机或因飞行员操作失误坠毁，而非被俄军击中。乌克兰官方目前暂无回应。

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