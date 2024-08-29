新华社北京8月29日电（记者董雪）外交部发言人林剑29日表示，实现现代化是中国和非洲国家的共同追求。中方愿同非方携手奔赴现代化新征程，共同为促进世界现代化和人类共同发展汇聚更强劲的动力。

当日例行记者会上，有记者问：日前，世界银行前经济学家、肯尼亚政府顾问瓦奇拉，喀麦隆雅温得第一大学人文学院教授福埃等非洲专家学者接受采访时表示，推进现代化关系到人类未来和各国人民福祉，中国与非洲的合作真的是愿意以非洲的方式帮助非洲实现现代化，中非应携手同行走好现代化之路。发言人对此有何评论？中方在推进非洲现代化方面取得了哪些成果？还将出台哪些新举措？

林剑说，实现现代化是中国和非洲国家的共同追求。中国一直坚定支持非洲探索自主发展道路，聚焦非洲推进现代化最迫切的三个领域，在中非合作论坛框架下发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”，以实际行动支持非洲发展繁荣。

他表示，中方坚持基建先行，帮助支持许多非洲国家建成了各自国内第一条高速公路、第一座跨海大桥、第一个工业园区；坚持经贸引领，去年中非贸易额达到2821亿美元的历史峰值，截至去年底中国对非直接投资存量逾400亿美元，过去3年为非洲创造超过110万个就业岗位；坚持科技驱动，在可再生能源、可持续农业、资源遥感等领域开展联合研究，在卫星航天、数字经济、电池光伏等领域深化合作；坚持民生为本，实施鲁班工坊、“万村通”“非洲光带”等一批“小而美”项目；坚持授人以渔，分享治国理政和减贫扶贫经验，助力非洲将人口优势转化为人力资源，以人才红利助力实现现代化。

林剑说，今年3月举行的中非智库论坛上，双方学者形成了“中非达累斯萨拉姆共识”，强调发展道路的选择应立足本国国情和本土文化特色，共同推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，破除制约发展中国家现代化的结构性矛盾。这打破了“现代化等于西方化”的迷思，拓展了发展中国家走向现代化的途径选择，发出了“全球南方”的共同心声。

“中非双方都有对美好生活的向往、对团结合作的认同、对实现现代化的追求。无论国际风云如何变幻，中非始终是推进现代化道路上的同行者和好伙伴。”林剑表示，2024年中非合作论坛峰会将于下周举行，双方领导人将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题共商合作、共话未来。

“中方愿同非方携手奔赴现代化新征程，共同为促进世界现代化和人类共同发展汇聚更强劲的动力。”林剑说。

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