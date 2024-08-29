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2024"一带一路"媒体合作论坛在成都举行 李书磊出席并致辞

2024年08月29日10:58 | 来源：新华网
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　　新华社成都8月29日电　2024“一带一路”媒体合作论坛28日在四川省成都市举行，中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席开幕式并致辞。

　　与会嘉宾表示，共建“一带一路”倡议源自中国，成果和机遇属于世界。习近平主席2013年提出这一重大倡议以来，“一带一路”国际合作从无到有、蓬勃发展，收获了实打实、沉甸甸的成果，绘就了联结世界、美美与共的画卷。

　　与会嘉宾认为，媒体是展示发展成果的窗口，也是促进务实合作的纽带，应共同讲好各方合作共赢的故事，担起促进务实发展的责任，深入报道共建“一带一路”的生动实践、对世界作出的积极贡献。共同应对信息技术对媒体的挑战，推动信息互联互通，强化媒体数智赋能。共同深化媒体合作和文明交流互鉴，展现各国历史文化的永恒魅力和时代价值，促进民众相知相亲。

　　本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。论坛发布了《“一带一路”媒体合作成都倡议》。论坛期间举办了“一带一路”新闻合作联盟第三届理事会议。

(责编：崔越、刘叶婷)

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