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白俄罗斯国家图书馆中国图书中心揭牌

2024年08月29日08:31 | 来源：新华网
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　　8月28日，在白俄罗斯明斯克，嘉宾为白俄罗斯国家图书馆中国图书中心揭牌。新华社发（任科夫摄）

　　新华社明斯克8月28日电（记者陈汀　鲁金博）白俄罗斯国家图书馆中国图书中心28日在明斯克揭牌成立。

　　白俄罗斯文化部第一副部长格罗马达在仪式上致辞说，白中合作基础坚实，人文等各领域合作积极发展。该中心的成立是两国人文合作的大事，相信该中心将吸引阅读爱好者和中国文化研究者，进一步密切两国联系。

　　8月28日，白俄罗斯国家图书馆中国图书中心揭幕仪式在白俄罗斯明斯克举行。新华社发（任科夫摄）

　　中国驻白俄罗斯大使谢小用表示，相信中国图书中心的成立将进一步增进白俄罗斯读者对中国的了解认识，帮助他们更好地感知中国文化、关注中国发展，了解真实、立体、全面的中国。

　　8月28日，白俄罗斯国家图书馆中国图书中心揭幕仪式在白俄罗斯明斯克举行。新华社发（任科夫摄）

　　白俄罗斯国家图书馆中国图书中心由中国外文局与白俄罗斯国家图书馆合作共建，是中国外文局在全球设立的第16家中国图书中心。

(责编：崔越、刘叶婷)

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