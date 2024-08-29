新华社莫斯科/基辅8月28日电 俄罗斯国民近卫军28日说，在库尔斯克核电站附近发现并安全处置一枚未爆炸的集束火箭弹。乌克兰国内多地当天实行临时限电措施。

据俄国民近卫军官网28日发布的消息，俄国民近卫军在距离库尔斯克核电站5公里处发现并安全销毁了一枚乌军发射的“海马斯”火箭弹，该火箭弹为集束弹药，里面装有180枚未爆炸的子炸弹。

俄罗斯中西部基洛夫州28日遭到乌克兰无人机袭击。基洛夫州州长索科洛夫当天在社交媒体上说，该州科捷利尼奇市当天遭到乌克兰无人机袭击，2架无人机被击落，另有3架无人机落入当地一工厂区域并引发火灾。

俄罗斯国防部28日发布的视频显示，俄军在乌克兰苏梅州炸毁一座机库，里面有乌军的“海马斯”多管火箭炮、火箭弹等。俄国防部当天早些时候还通报说，过去一夜，俄防空系统在沃罗涅日州和罗斯托夫州上空共击落12架乌克兰无人机。罗斯托夫州州长戈卢别夫证实，该州一处燃料库因无人机袭击起火。

乌克兰国家电力公司28日发布通报，由于26日遭到俄罗斯大规模空袭，乌克兰基辅州、敖德萨州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州等多地28日上午9时至11时实行临时限电措施。

乌克兰国际文传电讯社、《乌克兰真理报》等媒体28日援引乌国防部情报总局和乌军特种部队消息人士的话报道说，乌军当天对俄罗斯罗斯托夫州的一个油库进行了无人机袭击。报道说，该油库是俄军工综合体的一部分，为俄军提供支援。

乌武装力量总参谋部28日发布通报说，过去一天，乌俄双方共发生184起战斗，仅波克罗夫斯克方向就发生了55次冲突。此外，俄军在库皮扬斯克、托列茨克方向也很活跃。

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