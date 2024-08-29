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法媒：“电报”创始人羁押期结束 已被移交巴黎法院

2024年08月29日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎8月28日电（记者唐霁　乔本孝）据法国媒体报道，此前在法国被捕的社交媒体“电报”创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫28日结束羁押，已被移交巴黎法院。

　　据BFMTV新闻资讯台等法国媒体从司法部门获得的消息，杜罗夫24日晚在巴黎近郊的布尔歇机场被法国警方逮捕后，他的羁押时限长达96个小时，至28日结束。目前，他已被移交给巴黎法院，可能面临首次出庭受审并被起诉。

　　据法国媒体报道，法国政府相关部门正在调查“电报”平台上涉及诈骗、贩毒、有组织犯罪、儿童色情、宣扬恐怖主义等不法行为。杜罗夫被指没有采取相应措施阻止这些罪行。法国巴黎检方26日曾发布新闻公告说，巴黎检方于今年7月8日开始一项包含12项指控、不针对具体人士的司法侦查，杜罗夫因此被捕。

　　杜罗夫生于俄罗斯，现年39岁。他和他的哥哥尼古拉于2013年在俄罗斯圣彼得堡创建“电报”，杜罗夫后将“电报”总部迁至阿联酋迪拜。杜罗夫拥有俄罗斯、法国、阿联酋等多国国籍。

　　对于杜罗夫被捕，俄罗斯方面表示，已要求法方解释逮捕杜罗夫的原因，但法方以杜罗夫拥有法国国籍为由拒绝沟通。阿联酋外交部发表声明说，密切关注其公民杜罗夫被捕事件，并已要求法国政府提供一切必要的领事服务。

　　“电报”目前约有9亿用户，是俄语地区最主要社交媒体平台之一，也是乌克兰危机中俄乌双方重要的发声平台。

(责编：崔越、刘叶婷)

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